В Тюмени оборудуют новый большой каток и лыжную трассу

В Тюмени в районе Комарово строят новый городской каток и лыжную трассу. Открытие объекта планируется в декабре 2025 года. Проект реализуют строительная компания «Мидгард» и сеть катков «Сердце Тюмени», объем инвестиций составляет порядка 100 млн рублей, сообщил РБК Тюмень руководитель сети катков «Сердце Тюмени» Александр Андросов.

Сейчас готовность здания для будущей раздевалки составляет около 70%. Площадь ледового поля на катке достигнет 2,5–3 тыс. кв. м. На территории также обустроят снежные горки для спуска на тюбингах и резиденцию Деда Мороза.

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Гараничев рассказал, что рядом проложат освещенную лыжную трассу протяженностью около 3,5 км, из них около 400 м составит лыжня в форме сердца, которую будет видно с высоты полета самолета. Стоимость проката коньков на новом катке, по предварительным данным, составит от 200 до 400 рублей.

В то же время в Сургуте самый большой каток на центральной площади города будет снесен. По всей вероятности, на его месте появится парковка.