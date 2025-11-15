В России будут продавать отечественное вино в онлайне

Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором-третьем кварталах 2026 года. Об этом на форуме «Цифровые решения» сообщил заместитель министра Олег Качанов. По его словам, инициатива реализуется во исполнение поручения президента и будет сопровождаться строгими процедурами идентификации покупателей.

«Президент РФ Владимир Путин дал указание, которое говорит о том, что мы должны в экспериментальном режиме в следующем году попробовать запустить дистанционную продажу российского алкоголя на российских торговых площадках с соблюдением требований по идентификации», — заявил Качанов.

Замминистра подчеркнул, что техническая готовность обеспечена за счёт двух механизмов: прямой биометрии, интегрированной в Единую биометрическую систему, и фотографии в цифровом документе, подтверждённой в системе. Верификация личности предполагается как на этапе оформления покупки, так и при вручении заказа.

Ожидается, что «необходимая нормативная обвязка» для запуска эксперимента будет подготовлена в первом квартале следующего года.