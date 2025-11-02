Генпрокуратура добивается передачи государству активов Бикова, Боброва и Чемезова

16+
​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде

​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства долей и акций компаний, связанных с уральскими предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, а также их партнерами. Как сообщает РБК, речь идет о крупных энергетических и промышленных предприятиях, банках и пенсионных фондах с совокупной капитализацией более 30 млрд рублей.

Среди объектов, которые прокуратура требует изъять в пользу государства, – «Нижневартовская энергосбытовая компания», «Сургутские городские электрические сети», «ЮТЭК – Региональные сети», «Свердловская энергосервисная компания», а также банк «Агропромкредит» и пенсионный фонд «Профессиональный». В иск также включены структуры «Тюменский энергетический альянс», «ЭК Инвест», «Ямалкоммунэнерго», «Сибирь-Холдинг» и другие. По информации надзорного ведомства, ответчики завладели компаниями в обход антикоррупционного законодательства, передает издание.

Ответчиками по делу, кроме Бикова и Боброва, указаны бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, объявленный в розыск гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, а также руководители «Городских электрических сетей» Юрий и Павел Елины.

По данным надзорного ведомства, Биков и Бобров в 1990-х – 2000-х годах занимали руководящие должности в «Тюменьэнерго», входившем в структуру РАО «ЕЭС России», возглавляемого Анатолием Чубайсом. Прокуратура утверждает, что, используя служебное положение и неформальные связи с федеральными и региональными чиновниками, они незаконно завладели рядом активов, нарушив антикоррупционные ограничения, рассказывают источники РБК.

Как указано в материалах дела, добавляют в издании, бывшие энергетики получили доступ к конфиденциальной информации об имуществе и доходах корпорации, а затем приобрели через аффилированные структуры ряд прибыльных компаний. Одной из них стала «Корпорация СТС», которая сегодня монополизировала поставки электроэнергии, водоснабжения и обращение с отходами в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.

Чтобы скрыть участие в бизнесе, активы оформлялись на доверенных лиц. В частности, инвестиционный «Сибирь-Холдинг» был создан через родственников партнеров в 2005 году и позднее стал владельцем «Нижневартовской энергосбытовой компании». Аналогичная схема, по данным прокуратуры, применялась при учреждении пенсионного фонда «Профессиональный», через который с 2003 по 2024 год оформлялись доли в энергетических предприятиях, , включая «Курганскую генерирующую компанию», «Сургутские городские электрические сети», «Распределительную сетевую компанию Ямала», «ЮТЭК –Региональные сети» и «Свердловскую энергосервисную компанию», подчеркнули источники холдинга.

Кроме того, ответчики контролировали до 80% долей в банке «Агропромкредит», доходы от которого использовали для создания новых энергетических и финансовых структур. Речь идет о таких организациях, как «Тюменский энергетический альянс», «ЭК Инвест», «Тюменское экологическое объединение» и других.

Как передают в РБК, судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Юлия Москалева уже наложила арест на имущество и счета всех ответчиков.

Напоминаем, что рассмотрение иска назначено на 11 ноября. Ранее, в октябре, суд уже удовлетворил аналогичный иск и постановил изъять в пользу государства более 80 компаний, связанных с группой Бикова и Боброва.


Сегодня в 11:14
