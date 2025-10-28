Школьники Нижневартовска изучают финансовую безопасность

Ученики лицея №1 им. А. С. Пушкина в Нижневартовске погрузились в мир практических финансов. Изучали как правильно формировать личный бюджет, специфику займов и сбережений, основы безопасности в цифровую эпоху. Вместе со специалистами ВТБ разобрали кейсы из реальной жизни. Занятие стало частью цикла просветительских встреч, направленных на формирование у школьников финансовой культуры и ответственного отношения к деньгам.
«Мы живем в век перемен, и чем раньше дети начнут понимать азы финансовой безопасности и структуру, функционирование экономической системы нашего общества, нашей страны, тем лучше», – прокомментировал директор лицея Эдмонд Игошин.
В ходе урока особую нестандартную банковскую карту с изображением главного символа города – Памятника покорителям Самотлора вручили учителю экономики лицея Георгию Шестакову, который стал 200 000 зарплатным клиентом банка. Подарок оказался практичным и станет наглядным учебным пособием по изучению платежных инструментов и их защитных элементов.
«Современных школьников недостаточно просто учить, нужно увлекать. Но каким бы ярким ни был формат, незыблема суть: в цене всегда бережливость, планирование, ответственность», – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.