Самозапрет на кредиты не установили треть жителей Тюменской области

ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9713   EUR  94,0820  

Новости

  • Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников

    Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников

    Сегодня в 18:13
    32 0
  • Родители вправе вернуть деньги, потраченные ребенком с их аккаунтов и без их ведома — суд

    Родители вправе вернуть деньги, потраченные ребенком с их аккаунтов и без их ведома — суд

    Сегодня в 17:24
    115 0
  • Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют)

    Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют)

    Сегодня в 16:32
    153 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога

    ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога

    Сегодня в 16:11
    154 0
  • Врач из Сургутской ОКБ получила из рук министра здравоохранения награду как лучший инфекционист России

    Врач из Сургутской ОКБ получила из рук министра здравоохранения награду как лучший инфекционист России

    Сегодня в 15:10
    196 0 
  • Билеты на плацкарт в России вырастут сразу на 11 процентов

    Билеты на плацкарт в России вырастут сразу на 11 процентов

    Сегодня в 15:04
    218 0
  • Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений

    Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений

    Сегодня в 14:43
    255 1
  • В Сургуте прошла большая выставка социальных проектов

    В Сургуте прошла большая выставка социальных проектов

    Сегодня в 13:51
    235 0
  • В Сургуте обустроят восемь ледовых городков в разных частях города

    В Сургуте обустроят восемь ледовых городков в разных частях города

    Сегодня в 13:41
    250 0
  • В Югре обсудили готовность региона к опасностям зимнего периода

    В Югре обсудили готовность региона к опасностям зимнего периода

    Сегодня в 13:14
    242 0
  • Югра стала вторым регионом России по доступности арендного жилья для семей с детьми

    Югра стала вторым регионом России по доступности арендного жилья для семей с детьми

    Сегодня в 12:48
    232 0
  • В сквере Журналиста в Сургуте просела плитка // ФОТОФАКТ

    В сквере Журналиста в Сургуте просела плитка // ФОТОФАКТ

    Сегодня в 12:46
    296 1
  • ​Капремонт бассейна «Дельфин» в Сургуте затянулся − готовность всего 38%

    ​Капремонт бассейна «Дельфин» в Сургуте затянулся − готовность всего 38%

    Сегодня в 12:31
    249 0
Больше новостей
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Больше опросов

Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников

Самозапрет на кредиты не установили треть жителей Тюменской области

Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников
стопмошенник72.рф

Исследование, проведенное в Тюменской области, выявило тревожную тенденцию: 29% жителей региона не используют самозапрет на получение кредитов, предоставляя мошенникам возможность оформить займ на их имя. Эта бесплатная услуга, доступная через портал «Госуслуги» и МФЦ, позволяет обезопасить себя от финансовых потерь, однако многие жители Тюменской области ей пренебрегают.

Опрос, проведенный среди 553 пользователей социальных сетей, показал, что наиболее уязвимыми являются предприниматели и молодежь, в то время как граждане старшего поколения проявляют большую бдительность. Интересно, что люди, проводящие в интернете более 8 часов в день, чаще отказываются от самозапрета, демонстрируя ложное чувство цифровой безопасности.

По мнению экспертов, игнорирование простых мер защиты создает благоприятную почву для мошеннических схем, которые могут нанести серьезный ущерб финансовому благополучию жителей региона.

Подробнее о способах защиты от мошенников можно узнать на сайте стопмошенники72.рф. Проект реализуется при поддержке Правительства Тюменской области в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 год, совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области.

Справка об исследовании: С 30 июля по 18 августа 2025 года в рамках проекта стопмошенник72.рф было проведено исследование на тему кибербезопасности жителей Тюменской области. Опрос проходил методом River-Sampling среди пользователей социальных сетей. В выборке — 553 человека: 44% мужчины и 56% женщины. Возраст участников: 18-24 – 9%, 25-34 – 16%, 35-44 года – 23%, 45-54 года – 16%, 55-64 года – 16%, 65 лет и старше – 20%. География: 55% – жители Тюмени, 7% – жители Тобольска, 38% – жители других населённых пунктов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:13, просмотров: 34, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Когда ждать пенсии и пособия в ноябре: график выплат в Югре 324
  2. ​В России началась шестидневная рабочая неделя 305
  3. В сквере Журналиста в Сургуте просела плитка // ФОТОФАКТ 298
  4. ​Красный свет, сирена и переворот: в Нефтеюганске произошло ДТП с участием скорой помощи 285
  5. ​В Сургуте растут долги управляющих компаний. Одна из них должна 50 миллионов рублей 284
  6. Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений 255
  7. ​Капремонт бассейна «Дельфин» в Сургуте затянулся − готовность всего 38% 251
  8. В Сургуте обустроят восемь ледовых городков в разных частях города 250
  9. В Югре развернут почти 2,5 тысяч километров зимников и 24 километра ледовых переправ 245
  10. В Югре обсудили готовность региона к опасностям зимнего периода 242
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2395
  2. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 1944
  3. Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды 1770
  4. Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона 1762
  5. ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям 1729
  6. ​Исторические объекты и современные пространства: железнодорожная станция Тюмени обретет новый облик 1695
  7. ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС 1637
  8. Нейросеть «Суфлер» помогает сотрудникам МегаФона и Yota отвечать на вопросы югорчан за считанные секунды 1611
  9. ​В Сургуте установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов 1554
  10. ​Александр Моор открыл «ИНФОТЕХ-2025» в Тюмени: в центре внимания – искусственный интеллект и молодежные проекты 1545
  1. ​Где концерты, Зин? 12408
  2. Погуляем, поедим 9448
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6971
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6537
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5927
  6. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5555
  7. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5185
  8. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4685
  9. ​Покоривший стихию 4307
  10. ​Время, вперед! 4242

последние комментарии читаемые комментируемые

Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

