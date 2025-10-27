Самозапрет на кредиты не установили треть жителей Тюменской области

Исследование, проведенное в Тюменской области, выявило тревожную тенденцию: 29% жителей региона не используют самозапрет на получение кредитов, предоставляя мошенникам возможность оформить займ на их имя. Эта бесплатная услуга, доступная через портал «Госуслуги» и МФЦ, позволяет обезопасить себя от финансовых потерь, однако многие жители Тюменской области ей пренебрегают.

Опрос, проведенный среди 553 пользователей социальных сетей, показал, что наиболее уязвимыми являются предприниматели и молодежь, в то время как граждане старшего поколения проявляют большую бдительность. Интересно, что люди, проводящие в интернете более 8 часов в день, чаще отказываются от самозапрета, демонстрируя ложное чувство цифровой безопасности.

По мнению экспертов, игнорирование простых мер защиты создает благоприятную почву для мошеннических схем, которые могут нанести серьезный ущерб финансовому благополучию жителей региона.

Подробнее о способах защиты от мошенников можно узнать на сайте стопмошенники72.рф. Проект реализуется при поддержке Правительства Тюменской области в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 год, совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области.

Справка об исследовании: С 30 июля по 18 августа 2025 года в рамках проекта стопмошенник72.рф было проведено исследование на тему кибербезопасности жителей Тюменской области. Опрос проходил методом River-Sampling среди пользователей социальных сетей. В выборке — 553 человека: 44% мужчины и 56% женщины. Возраст участников: 18-24 – 9%, 25-34 – 16%, 35-44 года – 23%, 45-54 года – 16%, 55-64 года – 16%, 65 лет и старше – 20%. География: 55% – жители Тюмени, 7% – жители Тобольска, 38% – жители других населённых пунктов.