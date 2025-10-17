Минюст предложил ввести пробацию для осужденных, участвовавших в военной операции

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект федерального закона, который предусматривает право на пробацию — ресоциализацию и социальную адаптацию — для граждан, призванных или заключивших контракт на участие в военной операции на Украине, ранее осужденных или освобожденных от наказания.

Как поясняется на официальном сайте Минюста, законопроект направлен на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: условно осужденным, освобожденным от наказания или получившим отсрочку его исполнения в связи с прохождением военной службы. Предлагаемые изменения, по мнению разработчиков, будут способствовать более быстрому возвращению таких граждан к мирной жизни и снижению рецидивной преступности.

Согласно проекту, обратиться с заявлением о применении пробации можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы. В случае наличия уважительных причин срок подачи обращения может быть продлён.

После подачи заявления уголовно-исполнительная инспекция составит индивидуальную программу, направленную на восстановление социальных связей. В рамках пробации человеку могут быть предоставлены консультации по правовым и социальным вопросам, психологическая и медицинская помощь, а также содействие в восстановлении документов, трудоустройстве, получении образования, оформлении пенсии или пособия по безработице.

Институт пробации начал действовать в России в 2024 году. В его рамках применяются три модели: исполнительная пробация (при наказаниях, не связанных с лишением свободы), пенитенциарная (на этапе подготовки к освобождению из мест заключения) и постпенитенциарная (для уже освободившихся граждан).

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, лица, принимавшие участие в боевых действиях, также сталкиваются с трудностями адаптации — такими как поиск работы или восстановление документов. По его словам, если прохождение военной службы снимает правовое бремя, то пробация должна снять социальное, предоставив необходимые инструменты для интеграции в мирную жизнь.