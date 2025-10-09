Купеческий дом Плеханова возродился в Березово: исторический облик восстановлен

Работы по восстановлению первоначального облика дома купца II гильдии А. С. Плеханова, построенного в 1876 году велись в течение года под кураторством Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры. Для будущих поколений сохранен образец архитектурного строительства второй половины XIX века и резное украшение дома, в котором ранее долгое время располагался торговый центр.

В церемонии открытия приняли участие глава Берёзовского района Руслан Александров и вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.

Мероприятие стало знаковым не только с культурной, но и с экономической точки зрения. В его рамках было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и Администрацией Берёзовского района. Укрепление партнерства расширит возможности для жителей по использованию современных финансовых технологий.

«Это важный проект, который сочетает в себе уважение к истории и внедрение передовых банковских практик. Мы рады, что смогли вернуть дому Плеханова его исторический вид и наполнить его новым, технологичным содержанием на благо жителей Берёзово, сегодня каждый второй берёзовчанин является нашим клиентом», – подчеркнул Виталий Мосунов.