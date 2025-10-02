С начала 2026 года в России появятся новые дорожные знаки

В России с 1 января 2026 года вступит в силу обновлённый ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», который будут устанавливать на тех участках, где невозможно нанести дорожную разметку. Кроме того, появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде лежачего полицейского», а также предупреждающий знак «Глухие пешеходы», призванный информировать водителей и повышать безопасность на дорогах.

Помимо этого, в целях более эффективного использования уличного пространства планируется изменить размеры парковочных мест вдоль дорог. Их ширина будет уменьшена до 2,25 метра при сохранении прежней длины в 6,5 метра.