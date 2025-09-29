Тюменская область готовится отметить Международный день пожилых людей с размахом

Более 470 площадок по всей Тюменской области откроются для жителей серебряного возраста в рамках акции «Активное долголетие по-тюменски». Мероприятия приурочены к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, и будут проходить в течение сентября и октября.

В «Точках активного долголетия» тюменцев ждут бесплатные мастер-классы, консультации, танцы и музыкальные гостиные. Почти 70 таких точек расположены в Тюмени.

– Ежегодно акция собирает более 20 000 участников. Сегодняшние пенсионеры хотят быть активными, развивать в себе новые навыки, участвовать в различных событиях, – отметила начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов Департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова.

В Тюмени 1 октября центральными площадками станут Дом культуры и творчества «Торфяник» (с 12:00 до 15:00), Центр культуры и искусства «Современник» (с 12:00 до 15:00) и Площадь 400-летия Тюмени (с 13:00).

Афиша мероприятий размещена на портале «Старшее поколение» и в группе «Активное долголетие по-тюменски» в «Одноклассниках».