Тюменцам рассказали о возможностях мессенджера МАХ

Жители Тюменской области получили возможность подписывать документы и защищать свой аккаунт Госуслуг с помощью мессенджера MAX. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Новый функционал MAX упрощает взаимодействие граждан с государственными сервисами и другими организациями. Теперь клиенты банков, мобильных операторов и других компаний смогут подписывать договоры, соглашения и заявления прямо в телефоне. MAX связывается с приложением Госключ, пользователь ставит подпись, после чего документ можно будет скачать в мессенджере.

Также тюменцам доступна дополнительная защита аккаунта Госуслуг через MAX. Это дополнительный способ оградить себя от мошенников. Теперь можно подтверждать вход на Госуслуги не только с помощью проверочного СМС, биометрии или генератора паролей, но и с помощью чата в MAX с кодами подтверждения.

Для тех, кто ведет свои каналы в мессенджерах и соцсетях, и имеет в сообществе отметку «А+», доступно создание сообщества в MAX. Подробнее об этом можно узнать в официальном паблике в VK.

Кроме этого, в пилотном режиме запущен функция «Цифровой ID», который позволяет в отдельных магазинах подтвердить свою личность. К концу 2025 года «Цифровой ID» будет внедрен в более чем 300 торговых точках во всех регионах страны.