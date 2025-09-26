Форум уральской молодежи посвятили молодым профессионалам

Форум уральской молодежи «УТРО-2025» посвящен молодым профессионалам России. В этом году мероприятие собрало участников не только со всего Уральского федерального округа, но и из 33 других регионов страны, включая представителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– В третий раз форум проходит в Тюменской области, – отметил губернатор.

Насыщенная программа форума включает образовательные мероприятия, культурные события, встречи и общение.

Александр Моор вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком посетили площадку форума и ознакомились с экспозицией.

– Одна из самых интересных локаций – выставочное пространство «Единство и память Урала». Оно посвящено вкладу регионов Уральского федерального округа в Победу в Великой Отечественной войне, а также помощи бойцам специальной военной операции, – рассказал Александр Моор. – Вместо обычных стендов здесь металлические павильоны в виде домов. На каждом – уникальная история регионов УФО, отражающая трудовой подвиг народа и связь поколений. Павильон Тюменской области, например, посвящён «Бессмертному полку».

Форум «УТРО-2025» проходит в Тюмени с 24 по 29 сентября.