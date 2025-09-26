16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6118   EUR  97,6823  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Форум «УТРО-2025» в Тюмени объединил молодежь из разных регионов России

Форум уральской молодежи посвятили молодым профессионалам

​Форум «УТРО-2025» в Тюмени объединил молодежь из разных регионов России
t.me/av_moor

Форум уральской молодежи «УТРО-2025» посвящен молодым профессионалам России. В этом году мероприятие собрало участников не только со всего Уральского федерального округа, но и из 33 других регионов страны, включая представителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– В третий раз форум проходит в Тюменской области, – отметил губернатор.

Насыщенная программа форума включает образовательные мероприятия, культурные события, встречи и общение.

Александр Моор вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком посетили площадку форума и ознакомились с экспозицией.

– Одна из самых интересных локаций – выставочное пространство «Единство и память Урала». Оно посвящено вкладу регионов Уральского федерального округа в Победу в Великой Отечественной войне, а также помощи бойцам специальной военной операции, – рассказал Александр Моор. – Вместо обычных стендов здесь металлические павильоны в виде домов. На каждом – уникальная история регионов УФО, отражающая трудовой подвиг народа и связь поколений. Павильон Тюменской области, например, посвящён «Бессмертному полку».

Форум «УТРО-2025» проходит в Тюмени с 24 по 29 сентября.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:58, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 1232
  2. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 1031
  3. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 529
  4. ​У ТЦ «Ярославна» в Сургуте столкнулись четыре машины: пострадал пешеход 486
  5. ​В Сургуте стартует XIII Международный фестиваль искусств «60 параллель» 464
  6. Бывший политик Югры Олег Чемезов покинул пост вице-губернатора Свердловской области 422
  7. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 415
  8. ​Сургутяне отправили на СВО более 370 тонн гуманитарной помощи с начала 2025 года 410
  9. ​Вышла из машины − и та вспыхнула: в Сургуте загорелась припаркованная иномарка 408
  10. Югра выстраивает деловое партнерство с Ферганской областью Узбекистана 363
  1. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2749
  2. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2391
  3. ​Поезда Сургут-Москва и Сургут-Екатеринбург оснастят новыми вагонами 2347
  4. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2322
  5. ​В Сургутском районе открыли большой веревочный парк 2232
  6. ​Комедия с интригой 2223
  7. За полтора года СПОПАТ сильно прибавил в качестве работы, но это была не реформа, а хоть какое-то приведение предприятия в бухгалтерский порядок 2032
  8. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 1920
  9. ​В Югре арестовали тренера за непристойную переписку с воспитанницей 1708
  10. ​В Москве завершился международный конкурс «Интервидение». Победу одержал Вьетнам 1661
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 7934
  2. ​Опасные интернет-тренды 7071
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 6969
  4. Честная пятидневка 6359
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 5923
  6. ​Дикая Бара 5435
  7. С шашкой – за парту 5015
  8. ​Радость победы и горечь потерь 4924
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4758
  10. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 3991

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика