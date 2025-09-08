Многие годы Людмила Ивановна проработала в редакции СИА-ПРЕСС, посвятив себя поиску, сохранению и рассказу о прошлом нашего города

Фото из архива siapress.ru и соцсетей Людмилы Захаровой

Сегодня наша коллега, журналист, краевед и по-настоящему преданный своему делу человек − Людмила Захарова − отмечает 75-летний юбилей (но это неправда, она моложе каждого из нас).

Людмила Ивановна − человек, без которого трудно представить СИА-ПРЕСС. С 2004 года она не только работала в нашей редакции, но и стала хранительницей памяти Сургута, продолжив дело своего отца − почетного сургутянина и краеведа Ивана Захарова.

Благодаря ее труду появилась и долгие годы выходила рубрика «Старый Сургут», которая стала настоящей летописью городской памяти.

От всей души поздравляем Людмилу Ивановну с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, вдохновения, бодрости духа и душевного тепла.

Спасибо за преданность профессии, любовь к городу и неоценимый вклад в культурную память Сургута.

Любим!