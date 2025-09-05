В России введут «белый список» сервисов, которые будут доступны при отключении связи

Россияне смогут пользоваться рядом популярных интернет-сервисов даже в периоды ограничений мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. Об этом сообщили в Минцифры.

Ведомство совместно с операторами связи разработало техническое решение, которое позволяет сохранить доступ к социально значимым ресурсам. Сейчас эта система работает в пилотном режиме.

Перечень сервисов сформирован на основе рейтинга наиболее востребованных интернет-ресурсов в стране. В него вошли социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси и доставки, сайты супермаркетов, а также личные кабинеты операторов связи. Отдельным блоком выделены государственные порталы — «Госуслуги», сайт дистанционного голосования, ресурсы президента РФ и правительства.

Минцифры уточнило, что список будет регулярно обновляться в зависимости от востребованности сервисов у пользователей.