В Тюменской области наградили авторов лучших проектов для социальных учреждений

Более 40 проектов, направленных на создание комфортной и безопасной среды для жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, были представлены на конкурсе творческих команд сотрудников стационарных организаций социального обслуживания Тюменской области.

Идеи были поданы в шести тематических категориях. Наибольший интерес вызвала номинация «Полезный предмет», куда поступило наибольшее число творческих работ. Особенно впечатлила комиссию идея специалистов Лесновского дома социального обслуживания «Сенсорные фартуки», демонстрирующая уникальные изделия, способствующие восстановлению мелкой моторики и развитию коммуникативных навыков у людей с когнитивными нарушениями.

Команда Ялуторовского дома социального обслуживания, занявшая 1 место в номинации «Уютная кухня», представила неординарный дизайн тёплой гостиной и приятного кафе, где проживающие могут самостоятельно готовить пищу. Участники же категории «Место для души» презентовали варианты оформления жилых комнат, которые отражают характер, привычки и увлечения подопечных.

Номинации «А у нас во дворе» и «Наш общий дом» объединили сердца всех конкурсантов, предложивших идею по сплочению жителей и сотрудников в ходе совместных мероприятий на свежем воздухе.

Все конкурсные разработки будут систематизированы в специальном сборнике «Копилка идей», предназначенном для изучения и внедрения специалистами, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта «Семья».