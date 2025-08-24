Жители шести муниципалитетов Тюменской области примут участие в проекте «Инклюзивное рукоделие»

В Тюменской области начали реализовывать социально-культурный проект «Инклюзивное рукоделие», который объединяет людей с инвалидностью, ветеранов СВО и их семьи. Участников вовлекают в творческую и социальную деятельность через декоративно-прикладное искусство.

В рамках программы в шести муниципальных округах пройдут выставки и мастер-классы. Первые мероприятия уже состоялись в Упорово и Ялуторовске: около 100 жителей приняли участие в авторской программе с мастер-классами, выступлениями артистов и презентациями педагогов. Среди участников — певица Полина Сюткина, финалистка проекта «Голос. Дети», а также мастера Елена Сулиманова, Эльза Шамухометова, Юлия Карандина и Татьяна Неустроева.

— Данный проект очень важен: рукоделие — это социализация для ребят с инвалидностью, для ветеранов СВО и членов их семей. Данное направление может приносить не только пользу, но и доход. И ещё один важный момент — наш проект про сохранение исторических ценностей, умений, которые передаются из поколения в поколение, — подчеркнул руководитель АНО «Вдохновение», автор проекта Тимур Нигматуллин.

После выставок и мастер-классов стартует конкурс инклюзивного рукоделия. Победители муниципальных этапов встретятся в финале, который планируют провести в марте 2026 года.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.