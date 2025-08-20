Для гостей TNF создадут гастрономический маршрут

С 21 августа по 20 сентября в Тюмени пройдет гастрономический фестиваль «TNF рекомендует», который объединит 20 лучших ресторанов города. Организатором мероприятия выступает Промышленно-энергетический форум TNF. Главная цель – создать для участников форума, гостей города и тюменцев проверенный гастрономический маршрут.

В фестивале примут участие рестораны, отобранные по критериям высокого уровня обслуживания и гарантированного качества блюд и напитков. Гости смогут попробовать лучшие блюда из сибирских специалитетов и разных кухонь мира по специальным ценам.

– Мы хотим продемонстрировать нашим гостям Тюмень с ее лучших сторон: показать, насколько здесь вкусно и комфортно, – подчеркнула Виктория Курашова, руководитель департамента гостеприимства TNF. – Уверены, что впечатление о регионе складывается в том числе из того, как гости смогли устроить свой быт в городе. Мы помогаем сформировать положительные впечатления. А это, по сути, вклад в инвестиционную привлекательность Тюменской области.

Фестиваль «TNF рекомендует» направлен на укрепление высоких стандартов культуры питания в Тюмени и создание положительного имиджа города в глазах гостей и участников форума.

Напомним, что Промышленно-энергетического форум TNF пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября 2025 года.

– Значение форума как главной отраслевой площадки страны растёт год от года. Уверен, и в этот раз участники продемонстрируют интересные технологические решения для развития топливно-энергетического комплекса страны, – подчеркивал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.