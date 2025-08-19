Александр Моор оценил вклад УФНС в бюджет региона и поздравил ведомство с юбилеем

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Татьяной Чалиловой, в ходе которой обсудил текущую ситуацию с налоговыми платежами и подчеркнул их исключительную важность для развития региона.

– Налоги на прибыль предприятий и на доходы физических лиц – основной источник доходов регионального бюджета. Поэтому от эффективной работы налоговой службы во многом зависит реализация социально значимых программ и проектов. При этом тюменские налоговики создают комфортные условия для бизнеса и частных лиц, используя современные цифровые технологии, – подчеркнул губернатор.

В ходе встречи обсуждались меры по совершенствованию налогового администрирования и созданию комфортных условий для налогоплательщиков. Губернатор отметил прогресс в цифровизации услуг, предоставляемых УФНС, включая онлайн-регистрацию бизнеса, оформление ЭЦП и открытие счетов в банке без посещения инспекции.

В рамках встречи Александр Моор поздравил Татьяну Чалилову и весь коллектив УФНС с 35-летием со дня образования службы. Он подчеркнул, что высокопрофессиональная команда тюменских налоговиков, насчитывающая более 1300 человек, вносит неоценимый вклад в развитие Тюменской области и процветание страны. Губернатор пожелал им новых успехов в их ответственной работе.