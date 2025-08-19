Александр Моор оценил вклад УФНС в бюджет региона и поздравил ведомство с юбилеем

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,3466   EUR  93,5604  

Новости

  • ​Налоговые поступления – фундамент социальных проектов Тюменской области: губернатор оценил работу УФНС

    ​Налоговые поступления – фундамент социальных проектов Тюменской области: губернатор оценил работу УФНС

    Сегодня в 20:08
    65 0
  • С сентября властям станет проще изымать участки у россиян

    С сентября властям станет проще изымать участки у россиян

    Сегодня в 18:01
    148 0
  • Сургутские ушуисты заняли призовые места на летней Спартакиаде молодежи России

    Сургутские ушуисты заняли призовые места на летней Спартакиаде молодежи России

    Сегодня в 17:32
    154 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа

    ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа

    Сегодня в 17:05
    243 0
  • В Тюмени штрафы за безбилетный проезд в автобусе хотят увеличить в 25 раз. В Сургуте «зайцы» платят копейки

    В Тюмени штрафы за безбилетный проезд в автобусе хотят увеличить в 25 раз. В Сургуте «зайцы» платят копейки

    Сегодня в 15:53
    234 0 
  • ​Доступная среда по-сургутски: в сквере Старожилов нашли опасный пандус // ФОТОФАКТ

    ​Доступная среда по-сургутски: в сквере Старожилов нашли опасный пандус // ФОТОФАКТ

    Сегодня в 15:33
    216 0
  • ​Цифровой рубль вышел на рынок недвижимости

    ​Цифровой рубль вышел на рынок недвижимости

    Сегодня в 14:59
    233 0
  • Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля

    Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля

    Сегодня в 14:40
    292 0
  • Югра вышла в финал программы «Открой твою Россию» и теперь поборется за международного туриста

    Югра вышла в финал программы «Открой твою Россию» и теперь поборется за международного туриста

    Сегодня в 13:43
    226 0
  • Парковка возле поликлиники №4 в Сургуте готова на 80%

    Парковка возле поликлиники №4 в Сургуте готова на 80%

    Сегодня в 13:36
    248 0
  • ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого»

    ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого»

    Сегодня в 13:26
    268 0
  • Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры

    Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры

    Сегодня в 13:21
    267 0
  • В Югре усилят уличное видеонаблюдение

    В Югре усилят уличное видеонаблюдение

    Сегодня в 13:01
    230 0
Больше новостей
Больше опросов

​Налоговые поступления – фундамент социальных проектов Тюменской области: губернатор оценил работу УФНС

Александр Моор оценил вклад УФНС в бюджет региона и поздравил ведомство с юбилеем

​Налоговые поступления – фундамент социальных проектов Тюменской области: губернатор оценил работу УФНС
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Татьяной Чалиловой, в ходе которой обсудил текущую ситуацию с налоговыми платежами и подчеркнул их исключительную важность для развития региона.

– Налоги на прибыль предприятий и на доходы физических лиц – основной источник доходов регионального бюджета. Поэтому от эффективной работы налоговой службы во многом зависит реализация социально значимых программ и проектов. При этом тюменские налоговики создают комфортные условия для бизнеса и частных лиц, используя современные цифровые технологии, – подчеркнул губернатор.

В ходе встречи обсуждались меры по совершенствованию налогового администрирования и созданию комфортных условий для налогоплательщиков. Губернатор отметил прогресс в цифровизации услуг, предоставляемых УФНС, включая онлайн-регистрацию бизнеса, оформление ЭЦП и открытие счетов в банке без посещения инспекции.

В рамках встречи Александр Моор поздравил Татьяну Чалилову и весь коллектив УФНС с 35-летием со дня образования службы. Он подчеркнул, что высокопрофессиональная команда тюменских налоговиков, насчитывающая более 1300 человек, вносит неоценимый вклад в развитие Тюменской области и процветание страны. Губернатор пожелал им новых успехов в их ответственной работе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:08, просмотров: 69, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте 378
  2. В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации 343
  3. «Портрет Дориана Грея» в центре Сургута − что произошло с кинотеатром «Аврора» за 40 лет 328
  4. ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии 308
  5. В программу газификации Югры внесены еще 182 домовладения 303
  6. Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля 292
  7. ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма 287
  8. ​Власти Сургута выделят более 70 млн рублей на поддержку малого бизнеса 287
  9. ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого» 268
  10. Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры 267
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2146
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 2049
  3. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 1755
  4. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 1673
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1645
  6. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1526
  7. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1463
  8. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1461
  9. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1437
  10. ​Под видом защиты − новые риски 1339
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28671
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6501
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6055
  4. ​А Сайма ждет… 4703
  5. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4393
  6. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4247
  7. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3948
  8. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3787
  9. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3683
  10. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3542

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика