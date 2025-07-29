Праздник Курултай в Тюменской области посвятили Великой Победе и Году защитника Отечества

В Ишимском муниципальном округе 26 июля состоялся 27-ой областной казахский праздник Курултай, посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, рассказали в комитете по делам национальностей Тюменской области. В селе Черемшанка развернулась масштабная концертная программа с участием творческих коллективов региона и выставка казахских подворий, где муниципалитеты Тюменской области представили свои юрты.

От имени заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского гостей праздника поприветствовал председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. Он подчеркнул важность сохранения памяти о вкладе народов в Победу и отметил подвиги Героя Советского Союза Тулебая Ажимова и Героя Российской Федерации Жумабая Раизова, которые вдохновляют молодое поколение.

Глава Ишимского района Сергей Ломовцев, депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн, председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Воробьев и председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев также обратились к гостям с приветственными словами.

В рамках Курултая прошли зрелищные спортивные состязания, включая казахскую борьбу курес, гиревой спорт, армспорт, перетягивание каната, народные игры и конноспортивные соревнования, посвященные памяти Героя России Жумабая Раизова. Кульминацией спортивной программы стал кокпар – командная игра, сочетающая элементы скачек, футбола и борьбы.

Особое внимание привлек «Солдатский привал», где участники плели 80-метровую маскировочную сеть, писали письма бойцам на передовую и принимали участие в благотворительном сборе.