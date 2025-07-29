Праздник Курултай в Тюменской области посвятили Великой Победе и Году защитника Отечества

В Ишимском муниципальном округе 26 июля состоялся 27-ой областной казахский праздник Курултай, посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, рассказали в комитете по делам национальностей Тюменской области. В селе Черемшанка развернулась масштабная концертная программа с участием творческих коллективов региона и выставка казахских подворий, где муниципалитеты Тюменской области представили свои юрты.
От имени заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского гостей праздника поприветствовал председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. Он подчеркнул важность сохранения памяти о вкладе народов в Победу и отметил подвиги Героя Советского Союза Тулебая Ажимова и Героя Российской Федерации Жумабая Раизова, которые вдохновляют молодое поколение.
Глава Ишимского района Сергей Ломовцев, депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн, председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Воробьев и председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев также обратились к гостям с приветственными словами.
В рамках Курултая прошли зрелищные спортивные состязания, включая казахскую борьбу курес, гиревой спорт, армспорт, перетягивание каната, народные игры и конноспортивные соревнования, посвященные памяти Героя России Жумабая Раизова. Кульминацией спортивной программы стал кокпар – командная игра, сочетающая элементы скачек, футбола и борьбы.
Особое внимание привлек «Солдатский привал», где участники плели 80-метровую маскировочную сеть, писали письма бойцам на передовую и принимали участие в благотворительном сборе.
Впрочем, в Тюменской области проводится и татаро-башкирский праздник «первого плуга» «Сабантуй». Много национальностей и много праздников и это хорошо. Не зря в составе Правительства Тюменской области функционирует Комитет по делам национальностей Тюменской области. Ведь так сложилось, что в Тюменской области, причём исторически сложились, места компактного проживания людей разных национальностей: казахов, сибирских татар, были места компактного проживания немцев Поволжья, жителей Эстонии, Литвы и других прибалтийских стран, занятые на производстве в лесной промышленности. А Сургут был известен, как место компактного проживания калмыков. Понятно, что это были иногда сосланные народы, но которые жили в полнейшей дружбе со всем коренным народами и населением Юга области. Известно, что Тобольский и Нижнетавдинский район относился и относятся сегодня к местам компактного проживания сибирских татар. В советский период к такому компактному проживанию советские власти относились толерантно. Ибо там даже функционировали мечети и даже в школах обучение велось на родном языке (хотя есть сомнения, что это было так). Однако русские поселения и татарские поселения были в большой дружбе между собой. Знаю из личных наблюдений, потому что приходилось некоторое время жить на территории компактного проживания татар в Нижнетавдинском районе. Быть знакомым с семьей Ахтарива и его многочисленных родственников. Кто такой Ахтариев? В Нижнетавдинском районе его представлять не надо. А с Ахтариевым младшим мы лично пересеклись, ибо учились оба в Тюменском машиностроительном техникуме. К чему я это все говорю? 1-3 августа пройдёт 15-й Международный форум исторического и культурного наследия сибирских татар «Искер жыен». Есть в Тюмени две общественные организации сибирских татар: как то Региональная Татарская общественная организация «Наследие» сибирских татар Тюменской область, как-то общественная Культурная автономия сибирских татар Тюменской области. Есть в Тобольске благотворительная организация «Возрождение Тобольска», созданная в 1994 году бывшим председателем горисполкома Тобольска, депутатом областного Совета народных депутатов XX -XXI созывов в 80-х годах, бывшим главным инженером треста «Тобольскжилстрой» Аркадием Григорьевичем Елфимовым. У каждой общественной организации есть свои уставные задачи. К примеру «Наследие» и культурная Автономия татар Тюменской области имеет цели сохранения традиций и культуры сибирских татар в этом нынешнем «безумном, безумном, безумном» мире. У Елфимова задача состоит в возрождении Тобольска, как духовной столицы России. И плохо когда три общественные организации не находят общего языка. К примеру татарские общественные организации заблокировали в год 435 летия смерти Ермака (август 1585 г) в 2020 году установку Поклонного креста на муниципальной земле Тобольска, организовав «телегу» на «Возрождение Тобольска» в комитет по делам национальностей Тюменской области, под соусом «неоднозначности» фигуры Ермака. Заблокировали они и голосование по названию аэропорта в Тобольске именем Ермака. Однако они пробили название одной из улиц в поселении Тюменской области как «улица хана Кучума». Да и Таги -Заде с этим Кучумом появился в Югре, как «черт из табакерки». Поклонный крест всё-таки установили на частной территории «Ермаково поле» близ действующей часовни. А «Ермаково поле» это детище Елфимова, это искусственный парк на территории бывшего заброшенного дома отдыха на берегу Иртыша. О деятельности благотворительного Фонда «Возрождение Тобольска» можно говорить много. В частности Аркадий Григорьевич будучи советским мэром Тобольска говорил о том, что в 80-е годы планировали в районе Кремля построить жилые кварталы. Вам не напоминают это о чём-то, а именно жилые микрорайоны 9-10 мкр , возникшие в 80-х на месте старого Сургута? Но чудом нагорная часть Тобольска с комплексом Кремля избежала сноса. Теперь это стало жемчужиной туристического Тобольска. Елфимов ведёт благотворительное книгоиздательство небольшими тиражами с высоким качеством печати и оформления. Это убыточное дело. Но именно для благотворительности и для возрождения Тобольска такие книги, как изданные редкие исторические книги Семена Ремизова и издание альманахов «Тобольск и вся Сибирь» является целью Фонда. Попечителем которого является первый Губернатор Тюменской области, а ныне Глава компании «Союзнефтегаз» Юрий Константинович Шафраник. К истории всегда нужно относится аккуратно, тем более с историческими национальными делами. Ибо тот, кто выстрелит в историю из ружья, получит ответ выстрелом из пушки. Какое это отношение имеет к Югре? Не знаю. Но Дом Пионеров это фрагмент «Возрождения Сургута». Ведь Елфимов начинал с того, что обратился к знаменитым художникам страны - прислать в дар Фонду свои работы. И первым откликнулся Герман Черемушкин, тот самый что создал мозаики Сургутского железнодорожного вокзала. Герман Черемушкин создал также мозаики Тобольского железнодорожного вокзала и Дворца Культуры «Синтез», что строил в своё время Аркадий Елфимов. Словом в 1994 году у «Возрождения Тобольска»пазл сложился. Но дело не в этом. Дело в том что не надо прикладывать историю присоединения Сибири к нынешним лекалам. Ибо тогда хан Едигей подписал соглашение с Иваном Грозным о присоединении Сибири к Москоскому государству. А хан Кучум это соглашение похерил и стал проявлять враждебную фронду по отношению к дружественному Московскому государству. Таги-заде дал трактовку такой враждебности. А дальше все согласно архивам и официальной оценке историками событий похода дружины Ермака того периода. А «неоднозначность фигуры Ермака» и его похода в Сибирь и последующее основание городов Тюмень, Тобольск, Сургут, Березово, Томск и так далее - это как? Это тоже «неоднозначно»? Словом действия общественных организации, имеющих разные уставные задачи, не должны сопровождаться «выставлением палок в колеса» другим общественным объединениям и организациям под соусом «неоднозначности» той или иной исторической фигуры. Впрочем, комитет по делам национальностей Тюменской области видимо для того и существует.