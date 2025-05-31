Главное из отчета Александра Моора в Тюменской областной думе

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в Тюменской областной Думе с отчётом о результатах работы регионального правительства за 2024 год. Главными темами стали развитие экономики, социальная поддержка, успехи в здравоохранении и реализация национальных проектов.

Политическая стабильность и общественная поддержка

Александр Моор отметил, что регион продолжает поступательное развитие, сохраняя верность курсу, который выбрали и область, и страна в целом. Об этом свидетельствует высокая явка на выборах Президента России и рекордный процент голосов, отданных за Владимира Путина.

Поддержка участников СВО

Одним из ключевых направлений в 2024 году стала социальная поддержка участников специальной военной операции и их семей. В регионе действует 38 мер помощи, включая возможность получения льготного займа на покупку или строительство жилья.

Рекордные инвестиции

В 2024 году объём инвестиций в экономику Тюменской области превысил 436 млрд рублей, что на 15% больше показателя 2023 года. Губернатор подчеркнул, что регион сохраняет статус инвестиционно привлекательной территории.

Исторический максимум в аграрной отрасли

Сельское хозяйство Тюменской области достигло нового рекорда: объём производства сельхозпродукции составил 115 млрд рублей. Это результат системной поддержки отрасли и модернизации сельхозпредприятий.

Национальные проекты: итоги шести лет

За шесть лет в регионе было реализовано 55 региональных проектов в рамках 13 национальных. Все показатели выполнены на 100%, и Тюменская область второй год подряд занимает первое место в стране по эффективности реализации нацпроектов.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» помощь получили 20,5 тыс. человек, было закуплено более 100 единиц оборудования, построено 19 ФАПов и одна врачебная амбулатория. Регион традиционно входит в десятку субъектов РФ по наивысшему коэффициенту рождаемости.

Рост населения

По итогам года численность населения Тюменской области превысила 1 627 000 человек. «Это главное — в регионе живут счастливые и уверенные в будущем люди», — отметил губернатор.