16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,6204   EUR  93,9710  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Три образовательных учреждения возводят в отдалённых селах Тюменской области

В отдаленных селах Тюменской области строят школы

​Три образовательных учреждения возводят в отдалённых селах Тюменской области
vk.com/gus72to

В Тюменской области в 2026 году построят три новых образовательных учреждений в отдалённых населённых пунктах. Уже сейчас подрядчики завозят материалы для начала работ, рассказали в Главном управлении строительства региона.

На строительные площадки доставлены бетонные перекрытия, кирпичи и другие необходимые материалы. В селе Кускургуль Нижнетавдинского района будет построена одноэтажная школа площадью более тысячи квадратных метров, рассчитанная на 20 учащихся, с отдельным дошкольным отделением для группы кратковременного пребывания.

В деревне Вершинская Вагайского района также появится одноэтажная школа, оборудованная спортзалом, столовой и медицинским кабинетом. Подрядчик уже приступил к бурению скважины для организации водоснабжения в новом здании.

В деревне Тахтагул Тобольского района запланировано возведение образовательного учреждения, которое сможет принять 16 школьников и 10 дошкольников.

Все три школы строятся в рамках поручения губернатора Тюменской области по ликвидации ветхих учебных заведений. С 2020 года в регионе уже введены в эксплуатацию 14 новых образовательных учреждений.

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в 2025–2026 годах в рамках реализации программы замены деревянных школ будут построены семь школ в сельских муниципалитетах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:00, просмотров: 57, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=AvTcmmzUYnklSOD7KAXD21EtIAeXCHIP0j4DF09UJ2sD6LJJQxSgpZmRirUNyMRroDX71iLt9B7G1HHfUoq5Cgcq7kF/CXId0W/j53VI+7W8FXUQn5yb4Zjn0y5uOMBC"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=AvTcmmzUYnklSOD7KAXD21EtIAeXCHIP0j4DF09UJ2sD6LJJQxSgpZmRirUNyMRroDX71iLt9B7G1HHfUoq5Cgcq7kF/CXId0W/j53VI+7W8FXUQn5yb4Zjn0y5uOMBC"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=AvTcmmzUYnklSOD7KAXD21EtIAeXCHIP0j4DF09UJ2sD6LJJQxSgpZmRirUNyMRroDX71iLt9B7G1HHfUoq5Cgcq7kF/CXId0W/j53VI+7W8FXUQn5yb4Zjn0y5uOMBC"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=AvTcmmzUYnklSOD7KAXD21EtIAeXCHIP0j4DF09UJ2sD6LJJQxSgpZmRirUNyMRroDX71iLt9B7G1HHfUoq5Cgcq7kF/CXId0W/j53VI+7W8FXUQn5yb4Zjn0y5uOMBC"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=AvTcmmzUYnklSOD7KAXD21EtIAeXCHIP0j4DF09UJ2sD6LJJQxSgpZmRirUNyMRroDX71iLt9B7G1HHfUoq5Cgcq7kF/CXId0W/j53VI+7W8FXUQn5yb4Zjn0y5uOMBC"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=AvTcmmzUYnklSOD7KAXD21EtIAeXCHIP0j4DF09UJ2sD6LJJQxSgpZmRirUNyMRroDX71iLt9B7G1HHfUoq5Cgcq7kF/CXId0W/j53VI+7W8FXUQn5yb4Zjn0y5uOMBC"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В популярном креме от прыщей обнаружили вещество, вызывающее рак – в Сургуте он все еще продается 495
  2. Глава поселения в Югре отдал помещение администрации под ПВЗ и лишился должности 405
  3. В ХМАО ожидается резкое потепление 384
  4. В России начали продавать Lada Vesta с новой «механикой» 377
  5. ​Валентина Матвиенко предложила ограничить прием иногородних студентов в московские вузы 371
  6. Водитель автобуса спровоцировал ДТП в Нижневартовске 355
  7. ​В Сургуте у поликлиники №4 продолжается строительство автопарковки на 219 мест 345
  8. ​С 1 апреля в Сургуте начнут фиксировать нарушения содержания фасадов зданий 332
  9. ​Компания ДСК-1 получила свидетельство участника Федерального Реестра «ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЕТА» 2024 года 290
  10. ​Александр Моор обратился к жителям региона в связи с грядущим паводком 290
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 марта? // АФИША 2048
  2. ​Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года 1638
  3. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 1572
  4. ​В июне россиян ждут четыре дня выходных благодаря переносу с 8 марта 1505
  5. ​«Это равнение на кого? На Клару Цеткин?»: в РПЦ призвали не праздновать 8 марта 1458
  6. ​Нижневартовску – 53 года! Город отметит день рождения на площади Нефтяников 1455
  7. ​В Сургуте умер известный юрист Алексей Редькин 1402
  8. ​Россия и Китай хотят полностью отменить визовый режим 1296
  9. ​В Сургуте опубликовали график отключения горячей воды: первые дома останутся без ГВС 4 июня 1274
  10. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в преддверии 8 марта 1227
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 14688
  2. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 13436
  3. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 5083
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4926
  5. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 4492
  6. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 4217
  7. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 4068
  8. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 3909
  9. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 3393
  10. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 3192

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика