В отдаленных селах Тюменской области строят школы

В Тюменской области в 2026 году построят три новых образовательных учреждений в отдалённых населённых пунктах. Уже сейчас подрядчики завозят материалы для начала работ, рассказали в Главном управлении строительства региона.

На строительные площадки доставлены бетонные перекрытия, кирпичи и другие необходимые материалы. В селе Кускургуль Нижнетавдинского района будет построена одноэтажная школа площадью более тысячи квадратных метров, рассчитанная на 20 учащихся, с отдельным дошкольным отделением для группы кратковременного пребывания.

В деревне Вершинская Вагайского района также появится одноэтажная школа, оборудованная спортзалом, столовой и медицинским кабинетом. Подрядчик уже приступил к бурению скважины для организации водоснабжения в новом здании.

В деревне Тахтагул Тобольского района запланировано возведение образовательного учреждения, которое сможет принять 16 школьников и 10 дошкольников.

Все три школы строятся в рамках поручения губернатора Тюменской области по ликвидации ветхих учебных заведений. С 2020 года в регионе уже введены в эксплуатацию 14 новых образовательных учреждений.

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в 2025–2026 годах в рамках реализации программы замены деревянных школ будут построены семь школ в сельских муниципалитетах.