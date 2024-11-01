До конца года в Тюменской области откроют пять новых школ и детсадов

В Тюменской области уделяется особое внимание строительству школ и детских садов. До конца 2024 года в регионе откроются пять новых школ и детских дошкольных учреждений, сообщает главное управление строительства области.

Так, в посёлке Першино Уватского района полным ходом идёт строительство школы, завершить которое планируют к началу 2025 году. Школа на 60 учеников возводится в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие образования и науки» и будет отличным подарком жителям Першино к 100-летию Уватского района, отметил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

«Это тот случай, когда слаженная совместная работа разных структур приносит результат, благодаря чему строительно-монтажные работы идут с опережением графика. Уже завершены работы по устройству котлована, фундамента, кладке внутренних и наружных стен. К окончанию подходят кровельные работы и установка окон и витражей. Внутренняя отделка в здании выполнена более чем наполовину», – сообщил глава муниципалитета.

Благоустройство прилегающей территории и установка малых архитектурных форм ведутся одновременно со строительными работами. Тепло и вода к сельской школе были подведены ещё на начальном этапе стройки.

Напомним, губернатор Александр Моор на прямой линиизаявил, что в 2025–2026 годах в рамках реализации программы замены деревянных школ будут построены еще семь школ в сельских муниципалитетах.