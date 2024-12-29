Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полетов в некоторые российские города

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о временной приостановке полетов в ряд российских городов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Учитывая первичные данные расследования катастрофы самолета Embraer 190, а также потенциальные риски в области безопасности полетов, с 28 декабря и до окончательного завершения разбирательств приостанавливаются полеты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. <…> В дополнение к уже объявленному списку, с 28 декабря приостанавливается выполнение рейсов во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов», – говорится в сообщении.

Напоминаем, 25 декабря в Казахстане разбился пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный.