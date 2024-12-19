Александр Моор принял участие в заключительном в этом году заседании Тюменской областной Думы

Губернатор Александр Моор 19 декабря принял участие в заключительном в этом году заседании Тюменской областной Думы. Подводя итоги, он назвал уходящий 2024 год продуктивным для региона.

Александр Моор рассказал об основных направлениях совместной с депутатами работы. Среди них губернатор отметил изменения в законодательстве о многодетных семьях.

«Малоимущим семьям с тремя и более детьми мы обеспечили бесплатное питание для школьников и учащихся СПО, компенсацию расходов на оплату ЖКУ в размере 30% от установленных тарифов, ежегодную выплату на одежду и спортивную форму для школьников», – сообщил глава региона.

Также важнейшим результатом работы глава региона назвал обеспечение комплекса мер для поддержания деловой активности в Тюменской области. Он привел в пример продление «налоговых каникул» индивидуальным предпринимателям, которые трудятся в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и работают по упрощенной системе налогообложения или используют патент. Это касается без малого 55 тысяч организаций и ИП, отметил губернатор.

Тюменская областная Дума на законодательном уровне поддержала развитие туризма и креативных индустрий в регионе. Кроме того, были значительно расширены меры поддержки участников СВО и членов их семей.

«Продолжим и дальше конструктивную работу с депутатами регионального парламента на благо всех жителей Тюменской области», – подытожил Александр Моор.