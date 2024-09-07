Граждане России могут получить бесплатную визу в Пакистан

Власти Пакистана объявили о выдаче бесплатных виз для граждан России и еще 125 стран. Новые правила вступили в силу с 14 августа. Теперь туристы могут посмотреть на пакистанскую культуру и природу без лишних затрат, сообщает телеграм-канал «Гражданство ЕС | FCI».

«Теперь подать заявление на электронную визу (e-visa) можно легко и быстро онлайн. Достаточно заполнить анкету из 30 вопросов и предоставить скан паспорта и фотографию. Рассмотрение заявки обещают в течение 24 часов, а визы действуют 90 дней. Для граждан некоторых стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Оман и Катар, существует возможность получения визы по прибытии, просто при предъявлении паспорта», – указали в сообщении.

По мнению экспертов, отмена визового сбора и упрощенный процесс получения визы может привлечь в Пакистан еще больше туристов.

Ранее мы писали о том, что с 1 октября для граждан России и еще 34 стран будет действовать безвизовый въезд на Шри-Ланку.