​35% россиян предпочитают отдыхать в августе

35% россиян предпочитают брать отпуск в августе, 23% — в июле и лишь 10% отдыхают в июне. Это следует из совместного опроса медиахолдинга Rambler&Co и «СберСпасибо», в котором приняли участие более 70 тысяч жителей страны из разных регионов. Аналитики также выяснили, что 18% опрошенных вообще не берут отпуск летом, а 5% отдыхают три летних месяца подряд.

Из тех, кто уже успел отгулять отпуск этим летом, большинство провели его в пределах России: 22% путешествовали по стране, 17% уезжали на дачу или в деревню, 13% оставались дома, восстанавливая силы, и 10% занимались бытовыми делами. Лишь 5% организовали себе культурную программу в родном городе, а 12% респондентов провели летний отпуск за границей.

Исследование также показало, что 65% россиян не составляют чек-лист с планами на лето и предпочитают проводить отпуск не в одиночестве. Большинство респондентов (60%) любят отдыхать с семьей и родственниками, 16% предпочитают отдых в одиночестве, 14% — с друзьями, и 10% — со своим партнером.