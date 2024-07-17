В состав нацпроекта войдут девять федеральных проектов

Накануне председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовке национального проекта «Молодежь и дети». В его состав войдут девять федеральных проектов для поддержки этой категории граждан. Нацпроект будет направлен на формирование возможностей для самореализации и развития талантов молодежи, сообщает Министерство просвещения России.

Особое внимание уделят инфраструктуре ‒ продолжится строительство общеобразовательных организаций, а также обновится материально-техническая база педагогических вузов. В каждом федеральном округе сформируют сеть из 12 передовых школ с современными практиками обучения.

«Главная цель ‒ сделать так, чтобы дети получали знания в комфортных условиях. Могли попробовать себя в творчестве, в науке, в спорте. И систему образования сфокусируем на том, чтобы помочь раскрыть потенциал каждого ученика», ‒ подчеркнул Михаил Мишустин.

Помимо этого, будет развиваться программа профориентации. Отметим, что национальный проект направлен на детей и молодежь всех возрастов.

«Президент России Владимир Путин поставил национальную цель – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной и социально ответственной личности. На ее достижение направлены инструменты нацпроекта», ‒ отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в стране создадут школы с сильным педагогическим составом и лучшей технологией обучения детей. После окончания школы учащихся будут сопровождать в вузы, а затем предоставлять гарантированное трудоустройство на ведущие отечественные предприятия.