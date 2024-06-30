На тюменских стройках установили камеры для контроля

Главное управление строительства Тюменской области в официальном паблике в VK запустило рубрику #объективГУСТО. Жители региона в реальном времени могут оценить ход работ на строительных площадках объектов, которые строятся за счет бюджета.

– Первый объект в объективе – инженерная подготовка земельного участка под строительство объектов кампуса. Завезено порядка 780 тысяч кубометров грунта, что составляет более 70 процентов от общего объема. Высота насыпи в среднем три метра. Это позволит защитить будущие объекты кампуса от подтопления. Завоз пескогрунта ведется одновременно из трех карьеров, для этого задействовано более 100 единиц дорожной техники, – рассказали специалисты управления.

В ведомстве отметили, что видеонаблюдение не заменяет контрольных проверок на местах.

Напомним, что строительство кампуса ведется в Тюмени в рамках национального проекта «Наука и университеты». Летом прошлого года было заключено концессионное соглашение по созданию кампуса.

– На территории планируется построить многофункциональный спортивный центр: появятся бассейн и ледовая арена. Общественную инфраструктуру города дополнят учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Студенты будут проживать в современных общежитиях. При проектировании будем учитывать итоги обсуждения в фокус-группах и голосования жителей, – отмечал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.