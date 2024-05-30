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​Тюменская ассоциация «Мы вместе» и общество «Знание» заключили соглашение о сотрудничестве

Тюменские школьники на каникулах смогут оздоровиться и просветиться

​Тюменская ассоциация «Мы вместе» и общество «Знание» заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: admtyumen.ru

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» и Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере просветительской деятельности. Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

Подобное сотрудничество впервые состоялось в прошлом году, когда общество «Знание» запустило Всероссийский просветительский проект для летних оздоровительных лагерей «Знание. Каникулы». Проект создавал условия для проведения просветительских мероприятий на территории организаций отдыха детей и их оздоровления. Во всех лагерях субъектов Российской Федерации, в том числе в Тюменской области, были организованы познавательные лекции.

В рамках соглашения между Ассоциацией «Мы вместе» с обществом «Знание» основным направлением сотрудничества стало объединение усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения РФ. Соглашение также будет способствовать распространению знаний об истории страны и её достижениях, участию в инновационной деятельности и пр.


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Сегодня в 21:35, просмотров: 107, комментариев: 0
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