С нового учебного года в школах России введут урок по формированию семейных ценностей

С 1 сентября 2024 года для старшеклассников будут вести «Семьеведение в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы. Об этом сообщает Минпросвещения.

«Акцент на формировании семейных ценностей будем делать уже со школьной скамьи. С 1 сентября этого года в школах вводится предмет «Семьеведение» для подростков старших классов. Вводим его в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы. Хочу сразу отметить, что это не будет уроком в привычном понимании. Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи», – сказала заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

В школах и колледжах страны сегодня работает более 37 тысяч советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. По поручению Президента России с 1 сентября этого года они будут получать ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей.