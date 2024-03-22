В ХМАО после проверки мигрантов составили 169 административных протоколов

Полицейские ХМАО за сутки составили 169 административных протоколов в отношении иностранных граждан. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«За сутки за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан полицейские составили 169 административных протоколов по статьям 18.8 – 18.17, 19.27 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

За незаконное осуществление трудовой деятельности к административной ответственности привлекли 8 иностранных граждан. Также оказалось, что 26 мигрантов находились на территории РФ незаконно, уточнили в полиции. В отношении еще 10 иностранцев приняли решение о запрете на въезд в страну.