Крытый каток в Тюмени строят с опережением графика

В Тюмени летом этого года откроется новый спортивный объект – крытый ледовый каток на улице Народной. Государственный контракт на строительство катка был заключен осенью 2022 г. Областные власти выделили на эти цели 432 млн руб.

Как сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области, работы идут с опережением графика – объект готов на 70%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 июля.

«Сейчас проводятся внутренние инженерные работы, монтаж инженерных систем здания, обработка огнезащитой металлоконструкций. Необходимое оборудование уже на объекте. В конце марта приступим к монтажу системы хладоснабжения ледового поля», – сообщил замдиректора подрядной организации Константин Щелгачев.

Ледовый каток построен по типовому проекту. Такие же объекты уже работают в Тобольске и поселке Винзили Тюменского района. Каток предназначен для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий на льду. В здании площадью почти 4 тыс. кв. метров будут располагаться зал с ледовым полем 30х60 м, вестибюль, гардероб, шесть раздевалок на 22 человека каждая с санузлами, душевыми и помещениями для сушки одежды, пункт проката, тренажерный зал, буфет, медпункт.

Напомним, что в этом году в Тюмени уже открылось два спортивных объекта: фиджитал-центр и Тюменский областной центр самбо «Победа».