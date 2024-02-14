Цифровая экосистема МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2 400 метров.

На сегодняшний день самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. Это подтверждаются результатами независимого исследования ИАА TelecomDaily. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G разгоняется до 305 Мбит/сек. При этом ежедневно экосистема принимает в свою сеть наибольшее количество роумеров. При этом нагрузка на сеть растет год к году примерно на четверть.

Согласно данным сервиса бронирования отелей МТС Travel турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 годом на 3%. Больше всего на горнолыжные курорты приезжают туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жители Краснодарского края составляют треть всех туристов Красной поляны, Розы хутор и Газпрома. Также за последний год на курорты Сочи стали чаще ездить жители Северо-Кавказских республик: Ингушетии, Чечни и Республики Тыва. Продолжительность отдыха составила 8 дней. Самые короткие поездки – у туристов из Ингушетии, КЧР и Дагестана. Чаще всего в горы Сочи приезжают женщины в возрасте 35-44 года. Чуть меньше приезжает мужчин данной возрастной категории. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи.