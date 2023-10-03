В Тюмени подвели итоги проекта «Мама – предприниматель»

В Тюмени подведены итоги проекта «Мама – предприниматель». Идея федеральной грантовой программы для женщин, планирующих начать свой бизнес или развивающих его, была заложена в 2013 году. За 10 лет участие в образовательном проекте приняли около 7000 женщин.

Участвуя в региональном этапе проекта, 30 представительниц из Тюмени и муниципалитетов учились открывать и развивать свой бизнес. На протяжении 5 дней во время тренингов участницы готовили бизнес-план своего проекта. Финальный день был посвящен защите идей участниц.

Тренер обучающей программы «Мама-предприниматель», начальник отдела Гарантийного фонда Инвестагентства Мария Покалюхина рассказала: «Все участницы с первого дня обучения активно включились в работу. Кроме образовательной программы были организованы бизнес-визиты к действующим женщинам-предпринимателям, которые поделились своим опытом и "фишками" ведения бизнеса».

Победителем проекта в Тюменской области была признана Алёна Зыкова из села Ярково. Её проект «Учёба в удовольствие» направлен на подготовку детей к школе. Алёна Зыкова – действующий предприниматель, в январе этого года она открыла в Ярково тайм-кафе «Мята», где организует досуговые мероприятия для подростков. Сертификат в 100 тысяч рублей, полученный за победу в проекте, Алёна планирует направить на развитие действующего бизнеса.