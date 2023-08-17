Застройщиков Тюменской области обяжут проектировать дома с возможностью подключения к системе видеонаблюдения

Застройщиков обяжут обеспечить условия для подключения новостроек к системам видеонаблюдения, в том числе к информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области». Соответствующее постановление утвердило правительство региона.

«Предполагается, что мера не повлияет на стоимость жилья, поскольку речь не идёт о создании новых систем. Практически все современные многоквартирные дома оснащены видеокамерами. Вопрос только в проработке единых подходов к хранению и передаче данных с видеокамер в АПК «Безопасный город». В августе Главное управление строительства Тюменской области проведёт совещание с техническими специалистами строительных компаний, сотрудниками ЦИТТО и Департамента информатизации Тюменской области, на котором будут обсуждены детали и форматы подключения домов к региональной системе», – рассказали в пресс-службе ГУС.

На данный момент к системе подключено более пяти тысяч камер наружного наблюдения. «Она является основой аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который используют правоохранительные органы для пресечения и раскрытия правонарушений. Подключение новых домов к АПК «Безопасный город» позволит оперативным службам по первому сигналу получать видео места происшествия и оперативно реагировать на обращения граждан», – добавили специалисты.

По официальным данным, в 2023 году с помощью «Безопасного города» полицейские раскрыли около двух тысяч преступлений и пресекли более полумиллиона административных правонарушений.