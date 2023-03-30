В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок с альбинизмом

В зоопитомнике экзотических животных в Тюмени впервые родился кенгуренок с альбинизмом. В природе подобное генетическое нарушение выявляют у одного животного этого вида из пятидесяти тысяч, рассказали порталу 72.ru в учреждении.

«Родился девять месяцев назад, вид − винету. Другие кенгуру его хорошо принимают, но к ним он пока редко выходит. Проблем со здоровьем у него нет. В природе такой случай один на пятьдесят тысяч», − отметили в зоопитомнике. Сотрудники учреждения поделились видео с необычным кенгуренком.

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