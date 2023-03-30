16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9781   EUR  83,4859  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Кенгуренок-альбинос родился в зоопитомнике Тюмени

В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок с альбинизмом

Кенгуренок-альбинос родился в зоопитомнике Тюмени
Фото и видео: unsplash.com, vk.com/zoo_tmn

В зоопитомнике экзотических животных в Тюмени впервые родился кенгуренок с альбинизмом. В природе подобное генетическое нарушение выявляют у одного животного этого вида из пятидесяти тысяч, рассказали порталу 72.ru в учреждении.

«Родился девять месяцев назад, вид − винету. Другие кенгуру его хорошо принимают, но к ним он пока редко выходит. Проблем со здоровьем у него нет. В природе такой случай один на пятьдесят тысяч», − отметили в зоопитомнике. Сотрудники учреждения поделились видео с необычным кенгуренком.

Напоминаем, ранее в Югорске собака загнала рысь на дерево.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:03, просмотров: 68, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2218
  2. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 918
  3. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 884
  4. ​В Сургуте и Ханты-Мансийске - больше всего новых заболевших ковидом 768
  5. ​Эскиз нового «Строителя» неплох, но это опять точечное, а не комплексное развитие территории 764
  6. ​В Сургуте начался прием заявлений на зачисление детей в первые классы 701
  7. ​Про жилье: итоги первого квартала и перспективы рынка недвижимости в 2023 году 667
  8. Школьник-игроман из Нижневартовска оставил бабушку и дедушку без пенсий 663
  9. ​Разработки ЗапСибНОЦ оцениваются экспертами как достижения мирового уровня 641
  10. Испанские безумства: на сцене СМДТ сыграли свадьбу Фигаро // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС 610
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2218
  2. Сургутский кинотеатр «Аврора» станет спортивно-досуговым центром 2121
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША 2020
  4. Муниципалитеты ХМАО обязали возвращать субсидии, если будут нарушены обязательства 1996
  5. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 1923
  6. Ритуальный зал в Сургуте могут построить в районе старого туберкулезного диспансера 1915
  7. Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи 1899
  8. ​Как заработать на «рае в шалаше» выходного дня — рассказал эксперт по загородной недвижимости 1765
  9. «Предлагается реконструкция с учетом того, что появится три спортивных зала» 1732
  10. Железнодорожный вокзал Сургута демонтируют 1716
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17864
  2. ​Был ли майдан? 14269
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9307
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7146
  5. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4217
  6. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3832
  7. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3444
  8. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3432
  9. Запрети «Редан» 3283
  10. Поверенный Его Величества 3242

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика