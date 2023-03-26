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В Югре собака загнала рысь на дерево // ВИДЕО

Жители Югорска вновь заметили рысь

В Югре собака загнала рысь на дерево // ВИДЕО
Фото: ru.freepik.com, видео: vk.com/esslandiya_yugorsk

В Югорске собака загнала рысь на дерево. Информация об этом появилась в паблике гриль-парка «Эссландия». Видео засняли работники кафе.

Напоминаем, ранее на территории города уже замечали такую же хищницу. Вышедшая к жителям Югорска рысь напала на кошку, что стало причиной обсуждения ее возможного отстрела. Однако животное успело покинуть территорию.


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26 марта в 18:08, просмотров: 1107, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
26 марта в 22:43
Зачем отстреливать? Рысь не нападает на человека. А город ее загнал голод. Как и белых медведей загоняет на Ямале в города и вахтовые посёлки. В только голод заставил рысь в Югорске напасть на кошку. Хотя в России сохранилось 30 тысяч особей этой дикой кошки, но это не значит, что забредшую случайно в город Югорск рысь нужно отстреливать. Понятно, что леса Югры стали меньше богаты кроликами, зайцами, грызунами и птицей: обычной пишет рыси. Нападает рысь и на более крупную добычу: оленей и косуль. А в день ей требуется от 1,1 до 2 кг мяса. Поэтому охотится она всю ночь, а днём отсыпается. Вот в Югорск она попала ночью. Понятно, что лицензию власти уже выдали на ее отстрел и охотник уже приступил к поиску рыси.
Но если леса Югры господин Кобылкин не наполнил зверьем и птицей, то и рысь появилась на улицах города. И белые медведи голодные и не нередко посещают вахтовые посёлки на Ямале.
Но вместо создания кормовой базы рысям и белым медведям, ведомство Кобылкина занялось дальнейшей борьбой с бродячими собаками на территории Югры и ряда других регионов страны. А посему, скоро «медведи и рыси будут свободно гулять в городах Югры в обнимку с бородатыми пьяными мужиками под игру на балалайке». С медведями не знаю, а с рысями точно. Ибо не одной собаки на улицах городов Югры «днём с огнём» не сыщешь к 2025 году.

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