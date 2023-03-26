Жители Югорска вновь заметили рысь

В Югорске собака загнала рысь на дерево. Информация об этом появилась в паблике гриль-парка «Эссландия». Видео засняли работники кафе.

Напоминаем, ранее на территории города уже замечали такую же хищницу. Вышедшая к жителям Югорска рысь напала на кошку, что стало причиной обсуждения ее возможного отстрела. Однако животное успело покинуть территорию.