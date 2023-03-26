Жители Югорска вновь заметили рысь

В Югорске собака загнала рысь на дерево. Информация об этом появилась в паблике гриль-парка «Эссландия». Видео засняли работники кафе.
Напоминаем, ранее на территории города уже замечали такую же хищницу. Вышедшая к жителям Югорска рысь напала на кошку, что стало причиной обсуждения ее возможного отстрела. Однако животное успело покинуть территорию.
Но если леса Югры господин Кобылкин не наполнил зверьем и птицей, то и рысь появилась на улицах города. И белые медведи голодные и не нередко посещают вахтовые посёлки на Ямале.
Но вместо создания кормовой базы рысям и белым медведям, ведомство Кобылкина занялось дальнейшей борьбой с бродячими собаками на территории Югры и ряда других регионов страны. А посему, скоро «медведи и рыси будут свободно гулять в городах Югры в обнимку с бородатыми пьяными мужиками под игру на балалайке». С медведями не знаю, а с рысями точно. Ибо не одной собаки на улицах городов Югры «днём с огнём» не сыщешь к 2025 году.