В Тюменской области пройдет творческий конкурс для школьных лесничеств

Конкурс творческих работ «Лесовичок» объявляют департамент лесного комплекса Тюменской области и Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Этот конкурс проводится ежегодно для ребят из школьных лесничеств.

В этом году участники могут проявить свои творческие способности в двух номинациях: Лучшая презентация профессии «Лесник» и Лучший аншлаг «Культура в лесу». Для первой необходимо представить оригинальную презентацию из 20-25 слайдов, для второй – плакат, иллюстрирующий лозунг.

К участию в конкурсе приглашаются ученики 6–11 классов общеобразовательных школ Тюменской области, представляющие команды школьных лесничеств. Заявки и конкурсные работы можно присылать до 20 марта, а 31 марта будут подведены итоги конкурса.

Жюри определит победителей и призеров, которые будут награждены дипломами, призами, а все участники получат сертификаты. Список победителей и лучшие работы будут размещены на официальном сайте Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и в группе ЭкоИнициатива.