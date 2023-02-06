Тюменская область направит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники при тушении пожаров

15 млн рублей получит противопожарная служба Тюменской области на привлечение авиационной техники. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. По словам губернатора, опыт показывает, что вертолёты незаменимы для тушения возгораний, особенно на труднодоступных территориях.

В 2022 году арсенал Тюменской авиабазы пополнился лесопожарной техникой и оборудованием. В рамках регионального проекта были закуплены малые лесопатрульные комплексы, ранцевые лесные огнетушители, пожарные ёмкости для воды. Все это позволило повысить оперативность тушения лесных пожаров.

В настоящее время продолжается подготовка к противопожарному сезону 2023 года.

«Кроме того, выделяем более 31 млн рублей на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения. Деньги направим в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ», – сообщил губернатор на личной странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в текущем году будет увеличена численность сотрудников противопожарной службы. Планируется передача восьми постов федеральной противопожарной службы Ялуторовского района, 24 муниципальных постов Ишимской зоны.