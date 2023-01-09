В России увеличили размеры нескольких соцвыплат

Представители портала Госуслуги рассказали, какие социальные выплаты вырастут в 2023 году. Вот несколько примеров индексаций, которые повлияют на выплаты:

Маткапитал — до 779 тысяч рублей с 1 февраля.

Страховые пенсии по старости — на 4,8%.

Пособие беременным при низком доходе — до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Максимальные декретные — до 383 тысяч рублей за 140 дней.

Максимальное пособие по уходу до 1,5 лет для работающих — до 33 тысяч рублей в месяц.

Выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7, от 8 до 17 — с учетом повышения регионального прожиточного минимума.

Единовременное пособие при рождении ребенка — до 23 011 ₽ с 1 февраля.

Напомним, что пенсии, больничные и пособия на детей теперь будет назначать Социальный фонд России — он образовался в результате слияния ПФР и ФСС с 2023 года.