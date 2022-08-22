Ограничение на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частях РФ продлили до 29 августа

Росавиация продлила временные ограничения полетов в 11 российских аэропортов южной и центральной частях страны до 29 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», ‒ говорится в сообщении Росавиации.