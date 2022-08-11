В жилых домах страны предложили ограничить ремонтные работы

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась в Минстрой с предложением установить запрет на шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00 во всех жилых домах, включая новостройки. Об этом сообщают Известия.

Помимо запрета на ремонтные работы в определенное время, предложено ввести «тихий час» с 14:00 до 16:00, а также запретить работы в праздничные и воскресные дни. Данную инициативу поддержал в Госдуме и отметили, что в некоторых регионах с первого дня ввода новостроек в эксплуатацию принято соблюдать тишину.

«Реализация меры позволит обеспечить надлежащую защиту прав всех граждан. Также необходимо проработать вопрос контроля выполнения требований закона и привлечения к ответственности нарушителей», ‒ заявил Известиям первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.