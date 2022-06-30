В Тюмени планируют установить камеры видеонаблюдения в новых ЖК

В Тюменской области продолжают развивать инфраструктуру аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2022 году камеры продолжат устанавливать в школах, 170 объектах по запросам муниципалитетов, новых жилых комплексах Тюмени.

Последнее предложил глава города Руслан Кухарук на заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений. Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский инициативу поддержал и дал поручение проанализировать техническую и финансовую составляющие вопроса и представить отчет к следующему заседанию координационного совета.

«Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя более 3600 камер видеонаблюдения на территории 23 муниципальных образований. В Тюмени в парках, скверах, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры установлено 2620 видеокамер. Системами видеоаналитики, а именно распознаванием лица, обладают 250 видеокамер, они есть и в Тюмени, и в Тобольске, и в Ишиме», — рассказал на заседании заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов.

Стоит отметить также, что в 2022 году благодаря видеомодулю было задержано 48 человек, которые находились в розыске, годом ранее — 29.