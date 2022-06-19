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Coca-Cola могут завозить в Россию по параллельному импорту

Борис Титов рассказал, как в Россию смогут ввозить Coca-Cola

Coca-Cola могут завозить в Россию по параллельному импорту
Фото: https://unsplash.com

Продукцию Coca-Cola могу завозить в Россию с помощью параллельного импорта. Об этом рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba», – подчеркнул Титов.

Напоминаем, ранее Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в России. А также компания производителя предупредила о повышении цен на свою продукцию.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 74, комментариев: 0
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