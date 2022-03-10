Компания «Coca-Cola HBC Россия» предупредила о повышении цен на свою продукцию с 14 марта

Производитель и дистрибутор Coca-Cola компания «Coca-Cola HBC Россия» предупредила россиян о повышении цен на свою продукцию на 15-30% с 14 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение организации.

По данным участников рынка «HoReCa», стоимость газированных напитков планируют повысить на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%. Такое решение могли принять из-за удорожания материалов, сырья, логистики, а также отказ компании от инвестиций в скидки. «Официальное письмо и прайс-лист будут отправлены позже. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам», – говорится в сообщении «Coca-Cola HBC Россия».

Напоминаем, ранее Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в России.