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Напитки Coca-Cola станут дороже до 30%

Компания «Coca-Cola HBC Россия» предупредила о повышении цен на свою продукцию с 14 марта

Напитки Coca-Cola станут дороже до 30%
Фото: pixabay.com

Производитель и дистрибутор Coca-Cola компания «Coca-Cola HBC Россия» предупредила россиян о повышении цен на свою продукцию на 15-30% с 14 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение организации.

По данным участников рынка «HoReCa», стоимость газированных напитков планируют повысить на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%. Такое решение могли принять из-за удорожания материалов, сырья, логистики, а также отказ компании от инвестиций в скидки. «Официальное письмо и прайс-лист будут отправлены позже. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам», – говорится в сообщении «Coca-Cola HBC Россия».

Напоминаем, ранее Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в России.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 94, комментариев: 0

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