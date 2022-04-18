В Тюменской области продолжат развивать инфраструктуру паралимпийского спорта

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел торжественную встречу с победителями и призерами открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"» и их тренерами. Губернатор вручил спортсменам их наставникам денежные сертификаты.

«Мы все за вас переживали. Я надеюсь, то беспрецедентное психологическое давление, та несправедливость, которую российским олимпийцам и особенно паралимпийцам пришлось пережить в этом году, больше никогда не повторятся. Несмотря на это, вы собрались с духом и здорово выступили на альтернативных играх, которые прошли в Ханты-Мансийске», — отметил глава региона.

Также губернатор отметил, что в правительство Тюменской области продолжит поддерживать развитие инфраструктуры паралимпийского спорта в регионе, обязательно учитывая при этом мнения и предложения самих спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Тюменские паралимпийцы в составе сборной России завоевали 11 медалей, в том числе пять золотых. Во встрече с главой региона приняли участие четырехкратный победитель и серебряный призер Всероссийских зимних игр паралимпийцев Станислав Чохлаев, победительница и двукратный серебряный и бронзовый призер соревнований Вера Хлызова, бронзовые призеры Николай Полухин и Марина Галицына, участница соревнований Юлия Смирнова, спортсмены-ведущие Олег Колодийчук, Наталья Якимова, Эдуард Березин, Максим Пирогов и Роман Тарасов, а также тренеры тюменских паралимпийцев Алексей Кобелев и Вячеслав Голдинов.