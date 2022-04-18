До 25 апреля продлила Росавиация ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России

Росавиация в девятый раз продлила ограничения полетов в российские аэропорты на юге и в центральной части России. Ограничения будут действовать до 25 апреля, сообщает пресс-служба организации.

«До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Росавиация традиционно рекомендовала авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам: в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

11 аэропортов России закрылись 24 февраля. Ограничения планировалось ввести до 2 марта, но затем их неоднократно продлевали.