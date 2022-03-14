Instagram полностью заблокировали в России

В России полностью заблокировали социальную сеть Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck. Доступность соцсети составляет 0%.

Блокировка Instagram началась накануне, 13 марта. Bзначально Роскомнадзор обещал ограничить доступ к соцсети с 00:00 14 марта.

Власти России решились на блокировку Instagram из-за «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». Это произошло после того, как Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) изменила свою политику модерации. Компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

11 марта Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta «экстремистской организацией». По данным на сегодня, Instagram официально внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.