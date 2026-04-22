Почему нужно не ждать, а действовать, расскажет художница с многолетним опытом и первый event-иллюстратор в Сургуте

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560844"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1777575593"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Qgq47q3pUZPeMidFKZCYLO01cXLcDtWaNMnfOWDu6+ZSnvhQlVup+Y+cahHPTDPsghD3s9DlOSPILP5VgZDvf0P78xxHkbB0nFsWbeS1nrGuflGNeqVSAee04EBbeIEo"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Qgq47q3pUZPeMidFKZCYLO01cXLcDtWaNMnfOWDu6+ZSnvhQlVup+Y+cahHPTDPsghD3s9DlOSPILP5VgZDvf0P78xxHkbB0nFsWbeS1nrGuflGNeqVSAee04EBbeIEo"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17742256884e16703b63c22978db930e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdLv1PQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:20:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-30 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560880"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1777575562"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=p4tHzmsKorPYA+vMM3ykFfcPGnAhT3Zc93vnh15owinSBEyKvVySYqTOb01/DmyZvH5RlQdhKMwF9V+d8iRPw3bEPzf0e8KJhAfKGt8TsUD2aEiS2I58jYtz4hRsXuH0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=p4tHzmsKorPYA+vMM3ykFfcPGnAhT3Zc93vnh15owinSBEyKvVySYqTOb01/DmyZvH5RlQdhKMwF9V+d8iRPw3bEPzf0e8KJhAfKGt8TsUD2aEiS2I58jYtz4hRsXuH0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e61f1ce3b7fcf1397307038cec3ee660.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdLv1PQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:21:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-30 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560844"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1777575593"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Qgq47q3pUZPeMidFKZCYLO01cXLcDtWaNMnfOWDu6+ZSnvhQlVup+Y+cahHPTDPsghD3s9DlOSPILP5VgZDvf0P78xxHkbB0nFsWbeS1nrGuflGNeqVSAee04EBbeIEo"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Qgq47q3pUZPeMidFKZCYLO01cXLcDtWaNMnfOWDu6+ZSnvhQlVup+Y+cahHPTDPsghD3s9DlOSPILP5VgZDvf0P78xxHkbB0nFsWbeS1nrGuflGNeqVSAee04EBbeIEo"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17742256884e16703b63c22978db930e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdLv1PQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:20:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-30 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560880"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1777575562"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=p4tHzmsKorPYA+vMM3ykFfcPGnAhT3Zc93vnh15owinSBEyKvVySYqTOb01/DmyZvH5RlQdhKMwF9V+d8iRPw3bEPzf0e8KJhAfKGt8TsUD2aEiS2I58jYtz4hRsXuH0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=p4tHzmsKorPYA+vMM3ykFfcPGnAhT3Zc93vnh15owinSBEyKvVySYqTOb01/DmyZvH5RlQdhKMwF9V+d8iRPw3bEPzf0e8KJhAfKGt8TsUD2aEiS2I58jYtz4hRsXuH0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e61f1ce3b7fcf1397307038cec3ee660.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdLv1PQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:21:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-30 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
Маша Юшманова: «Я не выбирала Югру. Югра выбрала меня»

Почему нужно не ждать, а действовать, расскажет художница с многолетним опытом и первый event-иллюстратор в Сургуте

Маша Юшманова: «Я не выбирала Югру. Югра выбрала меня»
Фото спикера

Как соединить моду и живопись? В новом материале цикла интервью АНО «Лаборатория успеха» с представителями креативных индустрий – художник и графический дизайнер, резидент АРТ-резиденции «Квартира», победитель и лауреат российских и международных конкурсов, автор персональных выставок, член жюри «Студвесна», спикер форума «Точка» и арт-эксперт форума «Город и я» – Маша Юшманова. Она рассказала, как формируется творческое комьюнити в Сургуте, почему оно становится все активнее, где можно увидеть работы локальных художников и чего сегодня не хватает креативной среде округа.

На стыке моды и искусства

Маша Юшманова – человек, который нашел себя сразу в нескольких творческих сферах. Одна из них – fashion-скетч: быстрые, стильные зарисовки гостей на мероприятиях. «В этом процессе я вдохновляюсь людьми, их стильными, креативными образами, необычными чертами лица», – рассказывает Маша.

Вторая сфера – современное актуальное искусство. Здесь она обращается к совсем другим вещам: «Современные процессы в обществе, психология людей, взаимоотношения, коммуникации. Я показываю это через текст, через игру слов, экспериментирую с материалами. Современный художник – это не только холст и масло, а вообще все что угодно».

В ближайших планах – создание масштабного объекта лэнд-арта. Машу вдохновляет фестиваль «Архстояние» в Никола-Ленивце под Москвой, где художники создают огромные экологичные объекты из дерева и других природных материалов, которые вступают в диалог с местом и природой. «Было бы идеально провести что-то подобное в Югре», – мечтает она.

«Югра выбрала меня»: почему художник остается в Сургуте

Маша переехала в Югру 14 лет назад вслед за мужем. Тогда она работала графическим дизайнером в типографии и не думала о большом творчестве. Но после рождения двоих детей произошло «собственное перерождение».

«Мне захотелось именно рисовать. Не просто быть графическим дизайнером, а быть художником. Постепенно, постепенно я начала развиваться именно здесь, именно в Югре», – делится она.

Сегодня Машапервый event-иллюстратор в Сургуте, кто рисует гостей на мероприятиях в формате живого скетчинга. «Мне приятно быть причастной к развитию креативных индустрий в округе. Я хочу приблизить нас к столицам, чтобы нас было видно из крупных городов».

Где искать поддержку: АРТ-резиденция «Квартира», гранты и мастер-классы

Когда речь заходит о возможностях для творческих людей в Сургуте, Маша Юшманова первым делом называет сургутскую АРТ-резиденцию «Квартира». И не случайно.

«Творческим людям, конкретно в Сургуте, я рекомендую обязательно обратиться в сургутскую арт-резиденцию. Она у нас существует уже несколько лет, но многие до сих пор не знают, даже какие-то мои знакомые художники», – с сожалением отмечает Маша.

Арт-резиденция, по словам художницы, стала настоящим центром поддержки креативных индустрий в городе. «Они рассказывают всегда про программы, гранты, которые можно получить. Предоставляют на льготных условиях аренду помещений для проведения мастер-классов, для других активностей, просто для работы – мастерские», – перечисляет Маша.

Кроме того, резиденция проводит ярмарки для ремесленников. «Все ремесленники, мои знакомые, там участвовали. Недавно был проект «СтартАРТ», в рамках которого было много ярмарок в торговых центрах, в «Старом Сургуте», – рассказывает она.

Отдельное направление – поддержка видеоигр и нейросетей. «Казалось бы, в противоположной абсолютно стороне, но это тоже часть креативных индустрий. Если вы занимаетесь этим, можете обратиться в арт-резиденцию и получить разные варианты поддержки», – подчеркивает Маша.

Особенно ценным художница считает приглашение резиденцией федеральных спикеров. «Не так давно был Дмитрий Котов, у него были очень полезные практикумы по личному бренду. Также приглашают наших знакомых местных спикеров по ораторскому мастерству», – говорит она.

Для Маши это принципиально важно: «Творчество – это не только как делать что-то руками, но и как себя подать, как себя представить. В этом плане арт-резиденция тоже помогает».

Как рождаются коллаборации: не ждать, а действовать

У Маши много коллабораций – с художниками, мастерами, местными брендами одежды: «Как не банально, это личные знакомства. Но я активно пишу сама новым организациям, с кем мне хотелось бы сотрудничать. Не стоит ждать, что все придут к тебе».

Она признается, что как любой творческий интроверт иногда мечтает, чтобы все узнавали о ней самостоятельно. Но реальность диктует другое: «Я стараюсь быть видимой, появляться на мероприятиях, мониторить события. Сейчас нужно не 3 касания, а 33, чтобы тебя заметили».

Один из самых запоминающихся проектов последнего года – сотрудничество с югорским брендом одежды «UGRA'S BRAND». Маша нарисовала серию иллюстраций с видами города для фирменных пакетов. Первой стала иллюстрация Сургутского государственного университета: «Я нарисовала первую иллюстрацию, это вид нашего университета, она была нарисована на планшете, но в такой ручной технике».

Об авторском праве и сложностях художника

На вопрос о сложностях в работе художника Маша отвечает честно: «Авторское право – тема сложная. В нашей стране пока никто не хочет сильно заморачиваться с лицензиями на месяц, на год, на два».

На практике это выглядит так: художник и заказчик договариваются о сотрудничестве. Если заказчик указывает авторство, он попросит выполнить работу за меньшую стоимость. Если указания авторства нет – художник продает полное авторское право, и работа используется в любых коммерческих целях. «Выставляем комфортную для себя цену – и все».

Как устроено творческое комьюнити в Сургуте

По словам Маши, в городе сложилось сразу несколько творческих объединений, и каждое живет своей жизнью, но при этом они не изолированы друг от друга.

Одно из самых активных – сообщество сургутских дизайнеров, которое организовал Игорь Нестеренко. У них есть общий чат, где участники могут задать вопрос, обсудить профессиональные темы. «Я, допустим, могу написать туда: «Ребята, кто хочет взять заказ такого рода?», – рассказывает Маша. Там же можно организовать совместный проект, добавляет она.

Еще одна важная точка притяжения – Дом культуры «Невесомость». Там устраивают арт-батлы, творческие тусовки, активно взаимодействуют с музыкантами. Атмосфера там живая, драйвовая, и это привлекает самых разных творческих людей.

При этом Маша признает: хотелось бы еще большего. «Хотелось бы, чтобы люди как-то еще плотнее коммуницировали», – говорит она. Но тут есть одна особенность, которую она подмечает с иронией и пониманием. В творческой среде, объясняет Маша, силен момент интровертности. Однако, по мнению художницы, это нормально. Каждый творческий человек по-своему выстраивает коммуникацию. И главное, что процесс идет: «Хорошо, что в целом что-то есть, и потихонечку, мне кажется, этого становится все больше и больше в Сургуте. И это приятно».

Чего не хватает: обмен опытом с крупными городами и другими регионами

Главное, чего, по мнению Маши, не хватает югорским креативным индустриям, это обмена опытом.

«Мне бы хотелось больше федеральных спикеров из разных творческих профессий. Арт-резиденция этим занималась, но хотелось бы почаще. И, наоборот, для наших специалистов – выезд за пределы Югры, в другие регионы».

Она уверена: «Не хочется быть в замкнутой структуре. Обмен опытом с другими регионами только в плюс для развития нашего округа».

Где увидеть работы локальных художников

Прямо сейчас работы Маши можно увидеть на совместной выставке в ТРЦ «Аура». «У нас с другой художницей, Евгенией Буториной, абсолютно разные работы, разные стили. Тем интереснее – можно сложить свое впечатление».

Также Маша советует подписаться на арт-резиденцию и следить за афишей – там постоянно проходят мастер-классы и интересные мероприятия.

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Машу Юшманову за откровенный разговор, теплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.

