Какие меры и технологии рассматривают в Сургуте для модернизации ливневой системы

В начале августа редакция siapress.ru рассказывала о жалобе жителя Сургута на забитый песком и мусором водоотводящий лоток возле домов по улице Рабочая. На днях специалисты очистили ее, однако горожане продолжают интересоваться: как долго город будут засыпаться песком зимой и есть ли планы по переходу на современные технологии содержания дорог? Об этом и не только корреспонденту издания рассказали в Департаменте городского хозяйства администрации Сургута.

– Какие конкретно работы были проведены на улице Рабочей?

‒ Работы по очистке водоотводного лотка проводились по улице Рабочей в районе дома №9 и дома №7 по улице Университетской. В рамках запланированных работ производится полная очистка водоотводного лотка по всей его ширине, глубине и длине. Данная процедура включает в себя демонтаж защитных решеток для обеспечения доступа ко всей площади водоотвода и удаления накопившихся отложений.

– Почему ливневка на этом участке оказалась забита песком и мусором? Как часто она обслуживается?

‒ Наличие песка в указанном лотке обусловлено его конструкцией: лоток открыт сверху, песок попадает при сметании щетками и во время дождя. Территория Сургута характеризуется преобладанием песчаных грунтов, что способствует накоплению песка на дорогах.

Обслуживание подобных водоотводных лотков заключается в регулярных осмотрах состояния лотков, их расчистка осуществляется по мере необходимости, при выявлении ухудшения водоотводящей способности, как это произошло в текущем случае.

– В каких районах Сургута в 2025 году зафиксированы самые частые проблемы с отводом талой и дождевой воды?

‒ Частые случаи затрудненного отвода талых и дождевых вод в Сургуте зафиксированы в районе железнодорожного вокзала, на улице Семена Билецкого, улице Крылова, а также на участке от проспекта Ленина до улицы Майской.

На участке от проспекта Ленина до улицы Майской в 2026 году запланировано проведение капитального ремонта ливневого коллектора с целью улучшения дренажной системы и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

– Существует ли городская программа по модернизации или ремонту системы ливневого водоотвода?

‒ В настоящее время в Сургуте отсутствует специализированная программа, предусматривающая комплексную модернизацию или капитальный ремонт системы ливневого водоотвода. Однако работы по поддержанию и улучшению функциональности ливневой канализации проводятся на регулярной основе и финансируются из средств местного бюджета.

– Согласны ли вы с мнением, что причиной забивания ливневок является использование песка при зимней уборке дорог?

‒ В зимние месяцы, в силу низких температур и преобладания твердых осадков, попадание песка в ливневую канализацию минимально. Основной объем загрязнений, включающий песок, листву, мусор и прочие отходы, смывается в систему ливневой канализации в летний период дождями.

– Планируется ли в ближайшее время переход на более современные технологии – например, реагенты, снегоплавильные установки?

‒ В настоящее время переход на жидкие реагенты и снегоплавильные установки, не представляется целесообразным. Использование снегоплавильных установок в условиях нашего региона экономически нерентабельно, применение жидких реагентов сопряжено со значительными финансовыми затратами.