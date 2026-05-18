Что Сургуту делать с внезапно «осиротевшим» ядром центра города

Сегодня в городских СМИ и пабликах обсуждают главную градостроительную новость – потенциальное расторжение договора комплексного развития территории с компанией Сибпромстрой по застройке ядра центра города. Выскажу свою точку зрения, человека давно погруженного в градостроительную политику Сургута.

Если это все же произойдет, то я считаю, что это не только проблема для города, но и возможность. Да, к сожалению, очевидно, сдвинется срок постройки «Петрушки» и городского культурного центра, жители «ядра» все так же будут жить в подвешенном состоянии, а в центре города мы будем наблюдать деревенские пейзажи. Но в столь важном для города вопросе спешка недопустима и отказ от договора Сибпромстроя – это отличная возможность еще раз вдумчиво проработать вопрос застройки будущего центра города.

Напомню, сейчас есть два варианта развития «Ядра»:

1. Действующий проект планировки 2013 года предусматривающий общесвтенно-деловую застройку включающий в себя:

- новое здание администрации города

- главную городская площадь

- офисы градообразующих компаний и деловой центр

- центр перспективного развития СурГУ (из которого позже вырос НТЦ)

- гостиница «высшего разряда» на 30 этажей

- многоуровневые и подземные парковки на несколько тысяч автомобилей

- концертный комплекс

- музыкально-драматический театр

- большой торгово-развлекательный комплекс

- и конечно, многострадальную эстакаду через парк «За Саймой»

2. Проект, который предусматривался условиями договора КРТ ориентированный на массовую высотную застройку:

- десять многоэтажных домов

- театр «Петрушка»

- городской культурный центр (новый ДК «Строитель»)

- детский сад и школу

- набережную от Университетской до СурГУ.

Мне кажется, что оба варианта уже устарели, нужно еще раз пересмотреть подход к застройке центра Сургута, для этого нужно смотреть не в прошлое и настоящее, а в будущее, и у нас тут нет права на ошибку, именно от этого проекта зависит, чем станет Сургут через 30 лет.

Вынесем пока за скобки вопрос «за чей счет банкет?», давайте пофантазируем, что должно быть в центре нашего города:

1. Туристический центр. Центр любого современного города, это точка притяжения туристов. Я понимаю, что еще лет двадцать назад слова туризм и Сургут в одном предложении в лучшем случае могли вызвать лишь улыбку, но времена изменились. Сургут имеет свой стабильный турпоток. Да, большей частью это жители соседних городов Югры и Ямала, которые приезжают сюда провести выходные или время перед посадкой на самолет или поезд, но это тоже туризм, с которым можно и нужно работать.

Если появится современный ухоженный центр со своими туристическими фишками и, учитывая наши логистические преимущества перед тем же Ханты-Мансийском и Когалымом, мы можем кратно нарастить въездной турпоток с других регионов. Для этого очевидно нужна красивая набережная, общественные зоны, качественный общепит, красивая архитектура. За образец можно взять другие северные города, успешно решающие эту задачу и зарабатывающие приличные деньги на туристах: Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Йошкар-Ола, Киров.

2. Деловой центр. Деловая жизнь здесь уже есть (офисы «Газпрома» и «Тюменьэнерго»), нужно ее развивать, в том числе, вдохнуть жизнь в недострой «Переработки» и первые этажи высоток. Бизнесу нужна транспортная доступность, парковки, в том числе платные, гостиницы. Хорошая история, в которой очень нуждается город – постоянный выставочный центр, в котором можно было бы проводить деловые мероприятия, выставки и форумы.

3. Культурный центр. Здание городского культурного центра, «Петрушка», театр, полноценная главная площадь, эти объектов мы безусловно очень ждем.

4. Спортивный центр. Нужен еще один круглогодичный спортивный комплекс, крайне в нем заинтересован СурГУ, но в свободное от занятий студентов время он мог бы принимать всех желающих, а также игры спортивных команд. Велодорожки и «зеленый каркас» для занятия физкультурой, все это тоже должно быть.

5. Образовательный центр. Здесь уже находится наш главный университет, благодаря которому в город есть постоянный приток молодежи, появляются новые кадры и развивается наука. Нужно развивать это направление, в молодежи наше будущее. Например, почему бы здесь не появиться школе, которая по аналогии с «Центром талантов», работающей с дошколятами, не будет работать при СурГУ, подготавливая талантливую молодежь к учебе в вузе?

6. Центр для жизни. Жилье здесь тоже имеет полное право на жизнь, но оно должно отвечать жестким требованиям для центра города. Во-первых, визуальной и архитектурной проработкой. Во-вторых, гармонично вливаться в окружающий ландшафт рекреационной зоны нашего главного парка «За Саймой», университета, храма, старого строителя, с этажностью 4-5 этажей. В-третьих, качество жилья, чтобы оно было привлекательным для людей готовых вкладывать в наш город и видящих Сургут, место для жизни, а не временной работы.

Нужны парковки, нужен удобный общественный транспорт, удобные пешеходные связи со всеми районами города, от ЖД, до Черного Мыса. Сайма – главное украшение центра, наконец-то должна быть расчищена, а парк на берегах ее должен остаться эко-парком, уникальным местом тихого отдыха на природе в центре города. Все это можно перемешать в нужных пропорциях, что-то с чем-то объединить, увязать со стратегией развития города и получить внятную концепцию развития не только для центра, но и всего Сургута.

Теперь отвлечемся от фантазий и вернемся в день сегодняшний. В котором ядро центра города, это частный сектор, поросший бурьяном. Люди, которых нужно расселить. Сайма, которую нужно очистить. А также весьма напряженная ситуация с бюджетным финансированием социальных объектов, застройщиками, переживающими острый кризис, и непростыми экономическими условиями для бизнеса способного инвестировать в инфраструктурные проекты.

В этих условиях, любые планы могут остаться навсегда лишь планами, как это стало с первым проектом застройки «ядра», и через тридцать лет избушки все также будут врастать в сургутские проселки, а человекоподобные роботы-депутаты все также будут спорить с искусственным интеллектом суперкомпьютера администрации о месте для «Петрушки».

Чтобы этого не произошло, я думаю, надо начинать есть слона по частям. Объективно, Сибпромстрой и Брусника – два инвестора, которые могли бы потянуть такой проект. Если они выходят из игры, то не найдется сейчас у нас бизнеса, способного реновировать разом весь центр. Давайте не ждать у Саймы погоды и делать, что в наших силах.

Можем мы себе позволить строить здесь по одному социальному объекту раз в пять лет – значит, будем строить так. Нужны университету школа и спорткомплекс – давайте привлекать региональное финансирование. Нужно чистить Сайму и благоустраивать набережную – для этого есть федеральные программы, главное, чтобы жители активно голосовали. А когда подрастет спрос на квартиры – продать землю под застройку на пике стоимости, а не на падающем рынке. Сейчас это кажется малореальным, но с каждым небольшим шагом будет проще. Главное помнить, что мы строим наш город для наших детей и внуков. Уверен мы справимся!